FGR no ha imputado a Rubén Rocha ni a Maru Campos, aclara CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las entrevistas realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) a diversos funcionarios, entre ellos la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, forman parte de procedimientos normales de investigación y no representan acusaciones formales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación y que los llamados a comparecer responden a diligencias ministeriales.

“Son procedimientos, no hay imputación por lo que nos ha dicho la Fiscalía a nadie, sino sencillamente entrevistas”, sostuvo Sheinbaum.

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Investigación en Chihuahua

La presidenta detalló que uno de los casos corresponde a los hechos ocurridos en Chihuahua relacionados con la muerte de dos agentes extranjeros durante un operativo.

“Entre muchas investigaciones, la Fiscalía tiene dos investigaciones. Una, el caso de Chihuahua, de la presencia de dos agentes extranjeros, pero dos de ellos que lamentablemente fallecieron en un operativo”, declaró.

Sheinbaum indicó que, de acuerdo con la información disponible, la FGR ha realizado entrevistas con integrantes de la Fiscalía estatal y otros involucrados para esclarecer lo sucedido.

“No sabemos muy bien, la Fiscalía tendrá que explicar, digamos, en una visita a un laboratorio hasta donde sabemos”, añadió.

En ese contexto, confirmó que la gobernadora Maru Campos fue llamada a entrevista como parte de las diligencias.

“Como parte de los procedimientos entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista, no quiere decir que esté imputada de algún tema”, puntualizó.

Caso Sinaloa y solicitudes de extradición

La titular del Poder Ejecutivo federal también habló sobre la investigación relacionada con Sinaloa, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la detención urgente con fines de extradición de diez mexicanos.

“Debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos a diez mexicanos, pues también abrió una investigación”, explicó.

Detalló que dentro de ese proceso la FGR ha llamado a entrevistas a distintos actores políticos sinaloenses.

“Está llamando también a entrevistas, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa, al senador, al que fue también o que está con licencia de la Presidencia Municipal de Culiacán y otros”, dijo.

Además, informó que dos personas vinculadas al caso ya se entregaron a las autoridades.

Insistió en que, hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado cargos formales contra ninguno de los mencionados y reiteró que las entrevistas son parte de la integración de las carpetas de investigación.

“No hay imputación por lo que nos ha dicho la Fiscalía a nadie”, finalizó.

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