Niega Fiscalía que cantante colombiano perdido esté en Sonora

Horas después que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiera ayuda a las autoridades mexicanas para intentar localizar a dos ciudadanos que supuestamente estarían perdidos en México, la Fiscalía General de Justicia del Estado Sonora (FGJES) descartó que ambos viajaran al estado.

En un comunicado, la FGJES informó que no tiene registro, denuncia o indicios de personas desaparecidas en el estado, de igual manera, negó que los ciudadanos identificados como Byron Sánchez y Jorge Herrera, músicos de profesión, tuvieran un concierto en la región.

De igual manera, la Fiscalía afirmó que la última vez que ambos fueron captados fue en la ciudad de México, por lo que ka investigación del caso le corresponde a su símil de aquel estado.

Finalmente, solicitó que cualquier persona que tenga alguna información que lleve a esclarecer el caso se comunique con las autoridades correspondientes.

Con relación a la nota publicada por diversos medios digitales, donde se atribuye al Señor Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sobre una solicitud de auxilio a las autoridades mexicanas:



¿Qué pasó con Byron Sánchez?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este domingo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, apoyo para encontrar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, desaparecido junto a su compañero Jorge Herrera durante una gira en México.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió el mandatario en X.

Petro señaló que ambos artistas desaparecieron después de un concierto en Sonora y sugirió que el crimen podría estar relacionado con “mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos”, así como por la “falta de amor de su sociedad decadente”.

