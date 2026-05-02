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Internacional

Cuba se niega a negociar reformas políticas y económicas con EUA

Esta declaración llega después de que Donald Trump afirmó que Estados Unidos "tomaría el control de Cuba casi de inmediato"

  • 02
  • Mayo
    2026

Este sábado el gobierno cubano reiteró que no negociará con Estados Unidos posibles reformas políticas o económicas en la isla, pese a la creciente presión de Washington que apunta a la base militar.

Así lo recalcó el canciller, Bruno Rodríguez, en un encuentro internacional de más de 700 sindicalistas, políticos de izquierdas y activistas congregados en La Habana con motivo del 1 de mayo, un encuentro que se desarrolló bajo la amenaza de una agresión estadounidense.

Cooperación no es sometimiento

El orden político y económico de Cuba no forma parte de ese intercambio (de los contactos con los EUA), no lo forma de ninguna manera.

“No hay ningún asunto interno de nuestro pueblo ni de nuestra revolución que esté en el marco de conversaciones con los Estados Unidos”, afirmó, según la transcripción difundida posteriormente.

Trump

Esos temas, agregó el canciller, no pueden, a juicio del Gobierno cubano, formar parte de una negociación con otro país.

"Jamás discutiremos con Estados Unidos los asuntos que competen solo a la soberanía, la independencia y la libre determinación de los cubanos", recalcó.

Rodríguez pidió al gobierno norteamericano que no subestimara el nacionalismo dentro de la isla y la reacción popular en caso de un posible ataque. Cuba sería un avispero.

Sería una trampa mortal para Cuba. “Si el imperialismo norteamericano se atreviera a atacarnos, Cuba sería el escenario de la guerra de todo el pueblo”, pronosticó.

“Cuba se defiende, se defiende con las ideas, se defenderá con las armas”, advirtió.

El ministro de Exteriores cubano resaltó que, en todo caso, el país “actúa y actuará con responsabilidad”.

"Preparados como estamos para cualquier eventualidad, incluso para una agresión militar directa, confiamos en que prevalezca la cordura y el sentido común antes de lanzarse a una aventura tan riesgosa", indicó.

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Trump afirma que 'tomará el control' de Cuba

Trump dijo este viernes que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, pero que primero terminará con el “trabajo” en Irán.

Horas antes, Washington había publicado una nueva orden ejecutiva que ampliaba la cobertura de las sanciones hasta prácticamente abarcar a cualquier persona o empresa no estadounidense que tuviera relaciones comerciales con Cuba, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

EUA toma medidas contra Cuba

Desde enero, Washington ha incrementado la presión económica sobre La Habana mediante un bloqueo petrolero que ha prácticamente prohibido la entrada de crudo y combustibles desde el extranjero. Los apagones se han hecho mucho más frecuentes y la economía está casi totalmente paralizada.

También el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado han hecho varios llamados a La Habana para que cambie el sistema económico y político que rige la isla.


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