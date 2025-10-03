Cerrar X
Niegan suspensión a contralmirante Farías por 'huachicol fiscal'

El marino cuenta con una ficha roja emitida por la Interpol por red de contrabando de combustible, por lo que es buscado en 196 países

Una jueza federal negó la suspensión definitiva al contralmirante Fernando Farías Laguna contra la orden de aprehensión librada en su contra por el contrabando ilegal de combustible. 

La titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Penal, Emma Cristina Carlos, negó la suspensión definitiva por su presunta responsabilidad en formar parte de una red de corrupción dedicada al tráfico de combustible.

Sin este efecto, la Fiscalía General de la República no tiene impedimento para cumplimentar la orden de aprehensión contra marino.

La investigación inició al vincularlo con el desembarque de 31 busques de hidrocarburo en las aduanas de Tamaulipas.

Se presume que cuenta con una ficha roja emitida por la Interpol, por lo que es buscado en 196 países.

Además del contralmirante, la FGR obtuvo a 13 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente relacionados con dicha red, de los cuales, se han cumplido al menos 11 órdenes de captura, incluida la del vicealmirante Manuel Roberto "N".

 


