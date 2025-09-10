No es gasto, es inversión; México presenta Paquete Económico 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Paquete Económico 2026, al que definió como una inversión en los derechos de la población y no un gasto.

Explicó que el documento establece los ingresos y egresos del gobierno federal, incluyendo impuestos y la distribución de recursos.

La mandataria subrayó que todos los programas sociales del Bienestar están garantizados y se ampliarán.

Destacan las pensiones para adultos mayores, apoyos para mujeres de 60 a 64 años, becas para estudiantes de secundaria y media superior, y la continuidad de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

“No es un gasto, es una inversión para los habitantes del país”, subrayó.

Salud, educación y vivienda con más recursos

El presupuesto 2026 contempla un aumento en áreas clave como salud, educación y vivienda, además de inversión pública en trenes, carreteras y servicios de agua.

Aclaró que, contrario a rumores, el IMSS-Bienestar y la atención médica recibirán más recursos.

En materia de seguridad, informó que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena y la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incrementará el gasto destinado a la protección ciudadana.

Ajustes en el gasto del Gobierno

Además, la titular del Poder Ejecutivo federal, precisó que los únicos recortes aplicarán en los gastos de operación del gobierno, sin afectar programas sociales ni servicios básicos.

Reiteró que no habrá aumentos en los salarios de altos funcionarios, en línea con la política de austeridad republicana.

“No aumentarán los salarios de los altos funcionarios. La austeridad republicana significa reducir el costo del Gobierno a la sociedad”, afirmó.

“Disminuye el costo del gobierno a la sociedad sin tocar programas ni apoyos, esa es la verdadera austeridad republicana”, recalcó.

Ingresos y gasto previstos para 2026

Cabe señalar que el presupuesto proyecta ingresos totales por $8.7 billones de pesos, de los cuales 5.8 billones provendrán de la recaudación tributaria, lo que representa un aumento real de 5.7% frente a 2025.

El gasto neto total alcanzará $10.1 billones de pesos, con énfasis en programas sociales e infraestructura.

Nuevos impuestos y ajustes fiscales

Sheinbaum destacó que, a diferencia de los recortes del periodo neoliberal, su gobierno mantiene la inversión social en educación, salud y programas de Bienestar.

El Paquete Económico 2026, dijo, busca garantizar derechos, ampliar la cobertura de apoyos y fortalecer la inversión pública mientras se optimizan los recursos del Estado.

Por otra parte, el Paquete Económico 2026 también incluye cambios relevantes en materia fiscal:

Refrescos y bebidas saborizadas: el IEPS se duplicará a $3.08 pesos por litro, incluyendo los endulzados con edulcorantes no calóricos.

Tabaco: la tasa aumentará de 160 a 200%, con incrementos graduales hasta 2030 e incorporación de nuevos productos como las “bolsas de nicotina”.

Videojuegos violentos en línea: impuesto especial de 8% a los servicios digitales.

Casas de apuestas en línea: gravamen de 30 a 50%.

El documento fue entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados a menos de dos horas del límite legal, reforzando la expectativa de un amplio debate legislativo sobre las nuevas medidas.

