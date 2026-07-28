Ante distintas posturas emitidas por el caso, Sheinbaum Pardo instó a seguir los resultados de las autoridades como la Fiscalía General de la República

Inicio / Nacional / No es un tema político, sino criminal: Sheinbaum sobre caso Ruffo

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la captura y posterior procesamiento del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, no se trata de un tema político, sino criminal.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que cometió delitos que se consideran "graves " relacionados con el contrabando de combustible.

"Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a

todas las pruebas, pues cometió graves delitos por contrabandear combustible. Por cometer un fraude a la hacienda pública y por traer durante años combustible ilegal", explicó.

Ante distintas posturas emitidas por el caso, Sheinbaum Pardo instó a seguir los resultados de las autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), quien detalló la presunta participación de Ernesto Ruffo en esta red de huachicol, la cual se calificó como la "más grande red de contrabando de hidrocarburos realizada por vías férreas".

"Sería muy bueno que se informaran, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque repitó, no tienen nada que ver con un tema político, es un tema criminal", reiteró la presidenta.

FGR detalla participación de Ernesto Ruffo en red de huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló la participación del exgobernador de Baja California en la "más grande red de contrabando de hidrocarburos realizada por vías férreas".

A través de un comunicado, la dependencia federal afirmó que las indagatorias iniciaron tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, mismas que representaban un riesgo para la población. Posteriormente, se ubicaron otros más en las zonas de San Luis Potosí y Nuevo Laredo.

Las investigaciones llegaron hasta la identificación de una operación logística de mayor dimensión, donde se localizaron puntos de recepción, almacenamiento y distribución en distintas entidades, todas relacionadas con una misma empresa.

La evolución corporativa resultó particularmente relevante para la investigación, debido a que señalaban a Ernesto "N" como parte de las operaciones en diversos "actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes, particularmente relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa", señala la Fiscalía General de la República.

Tras recopilar casi un centenar de datos de prueba, se determinó que se tuvo un perjurio fiscal de más de $100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025. Sin embargo, se aclaró que el exmandatario estatal no es perseguido por vínculos políticos.

"Ernesto "N" no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido".

Atribuye FGR a Ruffo cargo directivo en empresa investigada

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de contrabando de combustibles incorpora un nuevo elemento respecto del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Según la dependencia, su presunta participación en INGEMAR, S.A. de C.V., una de las empresas que forman parte de la investigación, no se habría limitado a figurar como accionista, sino que para 2021 también habría sido designado Secretario del Consejo de Administración.