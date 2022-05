No tengo acuerdos con el crimen organizado: AMLO

Luego de darse a conocer que un grupo de prensa fue interceptada por un retén de hombres armados en la zona del ´Triangulo Dorado´, el presidente reprochó a los medios de comunicación, calificando el hecho como un 'escándalo'.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador minimizó nuevamente el retén de hombres armados que detuvieron al grupo de prensa encargada de cubrir su gira por Sinaloa.

Del mismo modo, López Obrador respondió a diversos medios que aseguran que este tiene acuerdos con el crimen organizado mencionando que el no es Calderón quien si tenia un pacto con la delincuencia.

"Y difundir que hay acuerdos con la delincuencia, pues no. Tuve que dice que no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia, y él tenía a García Luna de jefe de Seguridad y él en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo, y él permitió de que hubieran masacres", dijo.