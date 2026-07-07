Nunca vamos a hacer acuerdos con grupos criminales: Sheinbaum

La mandataria federal respaldó la sugerencia del secretario de Relaciones Exteriores para la Fiscalía General de la República para pedir información al FBI

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó este martes que su administración no se involucra con ningún miembro relacionado con alguna organización criminal, luego de que se dieran a conocer los puntos relevantes sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y las inconsistencias por parte de las autoridades estadounidenses.

"Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro, con ninguna organización de la delincuencia organizada. Si hubo una relación con el Cártel de Sinaloa fue con Fox y con Calderón. Esta demostrado por la detención de García Luna. Tan es así que en 2001 este criminal se escapa de la cárcel y no es detenido hasta 2014 y mientras tanto el secretario de seguridad está en Estados Unidos detenido por su vínculo con este grupo delictivo".

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal resaltó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se encuentra cumpliendo una condena en Estados Unidos debido a que dio diversas facilidades a distintas organizaciones criminales como la de Joaquín "El Chapo" Guzmán para realizar sus operaciones, por lo que recordó que este último se fugó en 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande y fue detenido de nueva cuenta 13 años después.

"García Luna está preso en Estados Unidos con el argumento de que facilitó a este grupo delincuencial en su operación. Incluso recibió dinero de este grupo delincuencial. Entonces es muy importante poner todo en su justo termino".

Ante esto, Sheinbaum Pardo respaldó la sugerencia del secretario de Relaciones Exteriores para la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar de manera formal detalles sobre la participación del personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada para esclarecer lo sucedido, debido a que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó dichos argumentos.

"La respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Nosotros somos un gobierno soberano, México es un país soberano. Hay una operación. México pregunta a Estados Unidos, Estados Unidos responde a través de la embajada. Después sale una nota periodística que contradice lo que dijo la embajada. Entonces la pregunta es ¿Quién mintió?"

Sin embargo, ante la exhibición de la aeronave utilizada para el traslado de "El Mayo" Zambada junto a uno de los hijos de Joaquín "El Chapo Guzmán" dio la interrogativa sobre la veracidad de lo dicho por Ken Salazar.

"La primera pregunta es: ¿quién miente?, ¿quién mintió?, ¿mintió el embajador Ken Salazar?"

Recordó que estos hechos se dieron durante la administración de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó a la Embajada de Estados Unidos información de cómo es que estos dos líderes criminales salieron del territorio mexicano.

"Ya estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República que informe hoy o mañana de las investigaciones que hizo el fiscal (Alejandro) Gertz Manero y de que investigaciones hay abiertas sobre este caso".

Destacó su relevancia sobre el contexto de las declaraciones de Salazar debido a que también lo "escribió en su libro", así como de la exposición de la aeronave.

Sheinbaum Pardo también enfatizó que, en el momento en que se den a conocer los resultados por las autoridades de Estados Unidos, se tomarán las medidas necesarias.

"Hay que ver que es lo que procede. Por eso le preguntamos a la Fiscalía y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, repitó un embajador tiene inminidad diplomática, pero eso no quiere decir que nosotros no pongamos en alto la dignidad de México. No se nos puede mentir deliberadamente".

Afirmó que la Fiscalía General de la República también tendrá que detallar las acciones realizadas por la Fiscalía del Estado de Sinaloa sobre el presunto montaje sobre el secuestro del "Mayo" Zambada.

"Es muy importante esto. La Fiscalía es una institución autónoma y les corresponde a ellos dar información de sus investigaciones y también lo que guarda en términos de proceso de investigación para no violar el proceso en el Gobierno de México".

SRE insta a FGR solicitar detalles a FBI sobre caso Mayo Zambada

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunció que se pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que emita la solicitud formal al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para más información sobre la participación de sus autoridades para la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, así como de uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán el pasado julio de 2025.