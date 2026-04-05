Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Deportes

Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición

A través de sus historias de Instagram, el jugador de Rayados explicó que dicho gesto nunca fue dirigido a los seguidores presentes en el estadio

  • 05
  • Abril
    2026

Después de que Lucas Ocampos generara polémica por realizar un corte de manga a la afición mientras los jugadores aplaudían a los asistentes, el jugador argentino ya pidió disculpas.

A través de sus historias de Instagram, el jugador de Rayados explicó que dicho gesto nunca fue dirigido a los seguidores presentes en el estadio.

"Vengo a hablar un poquito del video y el gesto que está circulando al término del partido. Quiero recalcar que no fue hacia ustedes, ni hacia la gente que estaba en el estadio. Es un gesto que hago por la frustración del momento, de no haber ganado el partido ni poder ayudar a mis compañeros de campo en lograr lo que todos queríamos, que era una victoria y que era importante", dijo Ocampos.

Además, Ocampos también comentó que sus acciones fueron reacción debido al mal momento por el que atraviesa la institución.

“Es un gesto del momento en el que estamos atravesando, que no es fácil y se juntan muchas cosas. Podría o no contarles lo que tenía por mi cabeza en esos momentos, pero prefiero ser lo más genuino y claro posible con ustedes", agregó.

En este sentido, el playera 29 de Rayados explicó que, tras el partido, decidió no aplaudir a la afición porque consideró que el equipo no había cumplido con las expectativas, al no conseguir una victoria en casa ni brindarles una alegría a la afición.

También reconoció que atraviesan un momento complicado y señaló que no vale la pena centrarse en polémicas sobre su gesto, sino en mantener la unidad entre el plantel y los seguidores, algo que siempre ha defendido a lo largo de su carrera.

Por último, ofreció disculpas e invitó a la gente a seguir apoyando en el estadio durante la recta final del torneo.

“Hago este video para recalcar esto y a la gente que se sintió ofendida, dolida y enojada, pedir disculpas sinceras porque mi gesto no va hacia ustedes y en todas estas horas ha habido sensaciones y sentimientos. Pedirles disculpas, que sigan viniendo al estadio, que son importantes para nosotros y sé que están ahí. Dejo este video acá y muchas gracias por apoyarnos siempre y les mando un abrazo grande", finalizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

procede_fraude_sandra_echeverria_7ad77c53e4
Avanza caso de fraude millonario de Sandra Echeverría
un_tal_fredo_9a1ec888a3
Surge polémica por boda de Un Tal Fredo en Coahuila
mama_nodal_inti_750e09cf80
Borra mamá de Christian Nodal fotos de su nieta Inti en Instagram
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_05_at_6_19_13_PM_1_42ef977322
Exabogados de caso “Tía Paty” acusan extorsión y amenazas
Rayados_588b4190e6
Rayados, cerca de no entrar a la liguilla directa desde 2017
863f67ff8cb53e2afdbb1291f0c1c48e826f8899miniw_8ec7c1f4dc
John Travolta debutará como director en el Festival de Cannes
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×