Operación Frontera Norte acumula 8,480 detenidos

La Operación Frontera Norte, implementada desde febrero por el Gobierno de México, ha logrado un total de ocho mil 480 detenciones, informó el Gabinete de Seguridad federal en su reporte del martes 28 de octubre de 2025.

Desde el inicio de la operación, también se han asegurado seis mil 561 armas de fuego, un millón 134 mil 565 cartuchos, 30 mil 179 cargadores, 106 mil 930.9 kilogramos de droga, incluidos 493.92 kilos de fentanilo, así como cinco mil 359 vehículos y mil 28 inmuebles.

Entre los aseguramientos más recientes destacan

Baja California: En Tecate se incautaron dos armas cortas, 10 cargadores, 3,358 cartuchos, una granada de mano de utilería, 100 costales con precursores químicos, un vehículo con reporte de robo y un inmueble. Además, se detuvo a tres personas, asegurando 40 kilos de marihuana y dos vehículos.

Chihuahua: En Guachochi se detuvo a una persona y se aseguraron dos armas largas, 40 dosis de cocaína y cinco vehículos, dos de ellos con reporte de robo y uno con blindaje de fábrica.

Sinaloa: En Culiacán se aseguraron 13 armas largas, 21 cargadores, 790 cartuchos, dos porta cargadores y cinco prendas tácticas. En Elota se incautó una barra de material explosivo, 69 cilindros metálicos vacíos para artefactos explosivos improvisados y 900 cartuchos.

Sonora: En Cajeme se aseguraron 10 armas largas, nueve cargadores, 1,490 cartuchos, equipo táctico y un inmueble.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para reducir la violencia y desarticular estructuras criminales en la frontera norte del país.

