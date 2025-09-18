Cerrar X
Nacional

Paraguay expulsó a Hernán Bermúdez por ingreso ilegal: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aclaró que Omar García Harfuch no viajó a Paraguay por la expulsión del exjefe policial Hernán Bermúdez, quien fue entregado a México

  • 18
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió este jueves que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), haya viajado a Paraguay para concretar la expulsión del exjefe policial de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

Explicó que la decisión de expulsarlo fue tomada por las autoridades paraguayas, quienes confirmaron que el exfuncionario ingresó al país de manera ilegal.

"Ya no hizo falta el juicio de extradición porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces, las autoridades paraguayas deciden expulsarlo", señaló Sheinbaum.

Respecto al traslado de Bermúdez, la mandataria informó que el avión de la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra actualmente en Colombia, como parte de las operaciones vinculadas a este caso.

"En este momento un avión de la FGR se encuentra en Colombia, y en algun momento partirá para México para que lleve su juicio aquí", comentó.

Cabe señalar que Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, es señalado como presunto líder de la organización criminal La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, reiteró que el proceso se está llevando a cabo en coordinación con el Gabinete de Seguridad y con estricto apego a la legalidad.

 


