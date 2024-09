Partidos de oposición se alistan para impugnar reforma

Para tratar de echar abajo la reforma judicial, los partidos políticos de oposición, entre estos movimiento Ciudadano, promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad, afirmó el senador nuevoleonés emecista, Luis Donaldo Colosio.

Esta acción no la pueden emprender las fracciones parlamentarias opositoras en el Senado porque para ello necesitan 43 votos los cuales ya no tienen.

Colosio Riojas afirmó en entrevista con El Horizonte que al votar con la 4T, el senador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, le dio la “estocada final” a la oposición y le amarró las manos para promover controversias ante la Corte.

“Sin embargo las instituciones, los partidos políticos tienen interés jurídico en la promoción de una acción de inconstitucionalidad, entonces estoy seguro de que ya se está preparando, porque sí hay ciertos temas procesales que en el proceso se siguieron y se pudieran recurrir.

“Estoy seguro que, en breve, los representantes de los partidos, en el caso de Movimiento Ciudadano no será la excepción, darán a conocer las rutas jurídicas para poder aprender una acción legal ante la Corte”, afirmó.

El también alcalde con licencia de Monterrey afirmó que tiene conocimiento de que los bancadas oficialistas buscan aprobar en lo que resta de septiembre reformas constitucionales sumamente importantes como la que adscribe a la Guardia Nacional al Ejército y la electoral que elimina a los plurinominales y limita la reelección.

Eso dijo que desde su punto de vista sería “desastroso” porque sería muy apresurado y sin margen de que se dé un amplio debate.

Esto, afirmó, se daría antes de que entre Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República.

“Sé que es un paquete muy amplio reformas, sé que tiene interés en lo que resta de este mes antes del cambio de gobierno de sacar otros proyectos, he escuchado rondando el de la Guardia Nacional, la reforma electoral, pero la realidad de las cosas es que yo no descartaría incluso que quieran aventarse todo el paquete de reformas constitucionales antes de que acabe el mes lo cual sería desastroso.

“Estas cosas no se pueden ni se deben apresurar de esa manera, es una tremenda irresponsabilidad, todavía la reforma que vivimos ayer (martes) fue un plazo parlamentario que pese a las prisas estuvo bastante largo y exhaustivo y es lo mínimo que se debe hacer para estas reformas por lo críticas que son para el país.

“Esto es peligroso para el desempeño nacional, no sólo la democracia”, indicó.

Asegura Colosio que con él no hubo negociación

El senador de MC reconoció que a él no lo presionaron para que cambiara el sentido de su voto en contra.

Indicó que la sesión de la reforma judicial se dio en un ambiente de atropellos y hasta detenciones “ilegales” de familiares del senador campechado de MC, Daniel Barreda.

Afirmó que en su caso no hubo acercamientos porque la 4T lo conoce bien.

“En mi caso francamente no porque he hecho manifiesta mi postura con respecto a mis convicciones políticas e ideológicas y también sobre mi adhesión a ellas y por respeto y porque saben cómo soy no se me han acercado”, afirmó.

"Reforma era necesaria, pero no así"

Colosio Riojas indicó que en lo que hay consenso es que sí se necesita un cambio en el sistema judicial, pero no de la manera en que se planteó.

Indicó que se debió iniciar por “rehabilitar” el sistema de justicia, desde las policías locales, las fiscalías, hasta las defensorías de oficio

“Yo lamento mucho que está reformas haya dado con este clima de prisas, de imposición, de querer forzar un modelo que a todas luces tiene muchas cosas que se puede mejorar".

“No estoy descartando una necesidad de una reforma judicial, por supuesto que lo necesitamos, pero que necesitamos es procurar el mejor sistema de procuración de justicia y eso sea con la reforma, pero también la rehabilitación de todos los modelos que integran este sistema fortaleciendo, para empezar, las policías locales, sus recursos, sus capacidades investigadoras".

“Poder reforzar los ministerios públicos, la fiscalía, la defensoría de oficio, todos los procesos que son mucho más importantes en el ejercicio de justicia porque ahí es donde precisamente la gente vive más ciclos o de corrupción o de impunidad”, señalo.

Comentarios