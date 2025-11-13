Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_13_at_10_46_28_PM_f64c5dc3a3
Nuevo León

Salvan a cinco gatos y un perro de morir en incendio en Monterrey

La pronta intervención de los elementos de las tres corporaciones permitió asegurar tanto la integridad de los vecinos como la de sus mascotas

  • 13
  • Noviembre
    2025

Elementos de Protección Civil Nuevo León, en coordinación con Bomberos NL y Protección Civil Monterrey, llevaron a cabo un operativo aéreo y terrestre para combatir el incendio de un terreno baldío que puso en riesgo a un condominio cercano, en Valle de Infonavit en Monterrey.

Durante las labores de control y extinción del fuego, los equipos de emergencia realizaron un significativo rescate salvando a cinco gatos y un perro que se encontraban atrapados en dos departamentos del condominio afectado.

La pronta intervención de los elementos de las tres corporaciones permitió asegurar tanto la integridad de los vecinos como la de sus mascotas, demostrando la coordinación efectiva en la atención de la emergencia.

El incidente ocurrió en un predio baldío, cuyas llamas se propagaron rápidamente. Como medida de seguridad, se procedió a la evacuación de alrededor de 30 personas residentes de un condominio colindante. 

Afortunadamente, se confirmó que todas las personas resultaron ilesas y fueron puestas a salvo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

reunion_morena_ip_nl_inversiones_8ccfd83da9
Se reúnen Morena y la IP de NL para impulsar inversiones
Whats_App_Image_2025_11_14_at_1_06_31_AM_44a14f8f85
‘Se abre el telón’… de la Billie Jean King Cup 2025
Whats_App_Image_2025_11_13_at_9_28_04_PM_4b0dafc9e4
Cada hora en México se detectan 15 nuevos casos de diabetes
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T132146_427_3c6a59b1fc
Caen cinco personas en posesión de armas y droga en Michoacán
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T124746_314_70864bb36c
Incineran más de 370 kilos de droga decomisada en Apodaca
INFO_7_UNA_FOTO_1_5a663cd6a7
Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×