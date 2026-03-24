Denuncian crueldad animal por ejecución a balazos de un perro

Una nueva tragedia de maltrato animal ha consternado a Guerrero, luego de que se difundiera el video de la ejecución con una escopeta de un perrito en la comunidad de Santo Domingo.

La organización civil "Asociación Adopciones Altamirano" alzó la voz para exigir justicia ante este acto de violencia explícita.

EL ATAQUE REGISTRADO EN VIDEO

A través de redes sociales, la organización animalista compartió una grabación donde se observa a un hombre a bordo de una cuatrimoto empuñando una escopeta.

En las imágenes, el agresor dispara a corta distancia contra un perro que se encontraba en la vía pública.

El animal, que en ese momento era sujetado o jalado por otro individuo, intentó huir desesperadamente en varias ocasiones antes de ser alcanzado por el proyectil.

Tras el disparo, el can quedó tendido en el suelo sobre un charco de sangre, perdiendo la vida de manera instantánea.

EXIGEN INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

La Asociación Adopciones Altamirano condenó enérgicamente el suceso y calificó el acto como una muestra de la preocupante falta de sensibilidad y seguridad en la zona. Mediante un comunicado, instaron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a las autoridades municipales de Coyuca de Catalán a identificar al agresor, quien aparece en el material audiovisual.

Aplicar la Ley de Bienestar Animal que tipifica el maltrato y la muerte provocada de animales como un delito con sanciones penales.

Investigar el uso de armas, dado que el sujeto portaba y detonó una escopeta en plena vía pública.

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