Martínez Montiel asume el mando de la Primera Zona Aérea Militar

Este viernes 1 de mayo el general de ala piloto aviador de Estado Mayor Raúl Martínez Montiel asumió oficialmente como nuevo comandante de la Primera Zona Aérea Militar.

La ceremonia de toma de protesta, posesión al mando y protesta de bandera se llevó a cabo en el Campo Aéreo Militar Número 1, en Santa Lucía, ubicado en Zumpango, Estado de México, una de las instalaciones militares más relevantes del país.

Ceremonia encabezada por altos mandos

El acto protocolario fue presidido por el general de división piloto aviador de Estado Mayor Alfonso Rodríguez Sierra, quien destacó la importancia del relevo dentro de la estructura operativa de la Fuerza Aérea Mexicana.

Atestigüé la Toma de Protesta al Cargo, Posesión al Mando y Protesta de Bandera del General de Ala Piloto Aviador Estado Mayor Raúl Martínez Montiel como Comandante de la 1/a Zona Aérea Militar, en #Zumpango, a quien le deseo mucho éxito en esta encomienda.

Trabajar en conjunto… pic.twitter.com/BYYATH0n1C — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 1, 2026

Durante el evento se remarcó que la Primera Zona Aérea Militar representa una posición estratégica para la vigilancia, defensa y coordinación de operaciones relacionadas con la protección del espacio aéreo nacional.

Asimismo, se hizo un llamado al personal militar a continuar desempeñando sus funciones con “lealtad, disciplina, patriotismo y respeto a los derechos humanos”.

Más de cuatro décadas de servicio

Raúl Martínez Montiel, originario de Guadalajara, Jalisco, llega al cargo con una trayectoria de más de 40 años dentro de las Fuerzas Armadas, respaldado por experiencia en áreas clave como inteligencia, seguridad nacional, administración militar y mando aéreo.

Su formación especializada lo posiciona como un perfil estratégico para asumir una de las responsabilidades más relevantes dentro del sistema de defensa aérea del país.

La toma de protesta también fue atestiguada por autoridades estatales, quienes reiteraron la importancia del trabajo conjunto entre gobiernos locales y Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad.

Desde el gobierno del Estado de México se destacó que la cooperación institucional con el Ejército y la Fuerza Aérea ha sido prioritaria para avanzar en tareas de paz y estabilidad en la entidad.

La Primera Zona Aérea Militar, con sede en Santa Lucía, desempeña un papel esencial en operaciones de vigilancia aérea, logística militar y coordinación estratégica, particularmente por su ubicación y relevancia en el centro del país.

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