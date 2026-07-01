Plan México: búsqueda de soberanía y seguridad alimentaria

El Plan México busca atraer inversión extranjera directa que genere valor en el país, con la atracción de capital, tecnología y mercado

Como parte de los objetivos, el Plan México busca atraer las inversiones que detonen los proyectos y el desarrollo para fortalecer la seguridad alimentaria en el país.

La Secretaría de Economía mencionó que para alcanzar la soberanía alimentaria y reducir la dependencia y vulnerabilidad del exterior, se necesitan fertilizantes, y para producir fertilizantes se necesita amoniaco.

Por ello, optará por la planta de GPO en Topolobampo, Sinaloa, la cual reduciría la dependencia de importaciones en más del 70%. Es decir, que 500 millones de dólares al año se quedan en el país para beneficiar a la economía, la generación de empleos y el fortalecimiento del campo.

"El Plan México tiene como eje estratégico la sustitución de importaciones: producir en casa lo que hoy le compramos al extranjero. Este proyecto es exactamente eso, y en uno de los insumos más estratégicos que existen: el que alimenta al campo que alimenta al país."

La dependencia afirmó que este proyecto no depende de recursos que México no tiene. Sino aprovecha exactamente lo que el país sí tiene y que por décadas no ha sabido aprovechar del todo.

Recordemos que el Plan México busca atraer inversión extranjera directa que genere valor en el país, con la atracción de capital, tecnología y mercado.

Planta de amoníaco crea más de 10 mil empleos en Bahía de Ohuira

Con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones, la inversión de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) generará más de 10 mil empleos directos e indirectos en México.

A través de la Secretaría de Economía se dio a conocer que las personas que se verán beneficiadas serán aquellas trabajadoras de Topolobampo y Los Mochis.