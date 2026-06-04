Precio del jitomate seguirá bajando tras acuerdo: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el precio del jitomate continuará disminuyendo en las próximas semanas como resultado de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno federal, productores, centrales de abasto y cadenas comerciales, una estrategia que busca frenar la especulación, garantizar el abasto nacional y reducir la participación de intermediarios en la cadena de comercialización.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el convenio firmado con productores de 18 estados no sólo busca atender el aumento reciente en el costo del jitomate, sino establecer mecanismos permanentes para evitar que el producto vuelva a registrar incrementos desproporcionados.

“El objetivo es no solamente para este momento, sino de largo plazo”, afirmó.

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Destacó que desde hace casi un mes la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, primero encabezada por Julio Berdegué y actualmente por Columba López, trabaja junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Hacienda, productores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio para estabilizar el mercado.

Sheinbaum sostuvo que las medidas implementadas han comenzado a reflejarse en los precios que pagan los consumidores.

Según datos presentados recientemente por el titular de Profeco, Iván Escalante, el precio promedio nacional del jitomate alcanzó un máximo de $58 pesos por kilogramo. Incluso, en algunas regiones del país llegó a comercializarse hasta en $100 pesos por kilo.

Actualmente, el promedio nacional se ubica en $48 pesos.

“Este trabajo que se está haciendo ha permitido ya ir disminuyendo y va a seguir para disminuirlo más”, señaló.

Además, reconoció que el costo sigue siendo elevado, pero insistió en que la tendencia ya es descendente y que los acuerdos alcanzados permitirán profundizar esa reducción.

Escasez y plagas dispararon los precios

La jefa del Ejecutivo explicó que el aumento registrado durante los últimos meses fue provocado por una combinación de factores productivos y de mercado.

Entre ellos destacó una menor siembra de jitomate durante este año y la presencia de una plaga en Sinaloa, entidad que concentra una parte importante de la producción nacional.

“Se sembró un poco menos este año y además llegó una plaga principalmente a Sinaloa, que es el estado que más produce”, explicó.

A ello se sumó una situación similar en Estados Unidos.

“Hubo una plaga en Florida que elevó los precios también en Estados Unidos”, añadió.

La combinación de estos factores redujo la oferta disponible y provocó presiones al alza tanto en el mercado mexicano como en el estadounidense.

Menos intermediarios para abaratar el producto

Uno de los puntos centrales del acuerdo consiste en reducir la cantidad de intermediarios que participan en la comercialización del jitomate.

La titular del Poder Ejecutivo federal explicó que actualmente muchos agricultores venden su producción a intermediarios que posteriormente la revenden a otros distribuidores antes de llegar a centrales de abasto, mercados o supermercados, encareciendo el producto en cada etapa.

“Lo que estamos buscando es disminuir esos intermediarios, que haya un acuerdo directo entre el productor y el que vende el jitomate”, indicó.

Dicha estrategia busca que desde el momento de la siembra exista un comprador definido para la producción, evitando cadenas de intermediación innecesarias.

“Cuando vas a sembrar el jitomate, que ya se determine a quién se lo vas a vender, pero no al intermediario, sino directamente a la central de abasto”, explicó.

El acuerdo contempla la participación de centrales de abasto, tiendas de autoservicio, tianguis y otros canales de comercialización.

Prioridad al mercado nacional

Otro de los compromisos establecidos entre productores y autoridades consiste en garantizar primero el abastecimiento del mercado mexicano antes de destinar producto a la exportación.

Sheinbaum afirmó que esta medida busca evitar escenarios de escasez interna cuando aumenta la demanda internacional.

“Antes de que se exporte el jitomate se venda para el mercado nacional, para que no haya escasez en nuestro país”, señaló.

La estrategia es similar a la aplicada previamente con el maíz para asegurar el suministro interno.

Más producción para la próxima cosecha

También, adelantó que el acuerdo no sólo contempla cambios en la comercialización, sino también medidas para incrementar la producción nacional.

Explicó que actualmente ya se encuentra en marcha la siembra en varios estados productores y que el objetivo es garantizar una cosecha más abundante durante los próximos meses.

“Vamos a seguir trabajando con ellos para ver de qué manera puede aumentarse la productividad de la siembra del jitomate”, dijo.

Asimismo, reveló que existe un acuerdo para reducir el costo de algunos insumos agrícolas utilizados por los productores.

“También hay un acuerdo para que los insumos que tienen puedan disminuir de precio”, detalló.

Aunque la presidenta evitó establecer cuánto costará el jitomate en los próximos meses, aseguró que una mayor producción necesariamente provocará una reducción en el precio.

“Es muy difícil decir cuánto costará, pero si hay más producción de jitomate, pues van a bajar los precios”, afirmó.

Ante cuestionamientos sobre si el producto volverá a niveles superiores a los $50 pesos por kilogramo, Sheinbaum dejó claro cuál es la meta del Gobierno federal.

“Ese sería el objetivo”, respondió al señalar que buscan evitar precios como los observados recientemente.

Por otra parte, recordó que el jitomate se cultiva en alrededor de 25 entidades del país, aunque en la reunión realizada esta semana participaron representantes de 18 estados productores.

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