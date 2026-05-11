Profeco coordina acciones para estabilizar precio del jitomate

El Gobierno federal puso en marcha una estrategia interinstitucional para contener y estabilizar el precio del jitomate en México, luego del incremento registrado durante las últimas semanas en distintos puntos del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, informó que entre el 27 y el 30 de abril de 2026 el precio promedio nacional del kilogramo de jitomate saladet se ubicó en $53.89 pesos.

Coordinación federal para contener precios

El funcionario explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, distintas dependencias federales mantienen mesas de trabajo para evitar mayores incrementos en el producto.

En las acciones participan la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía, Profeco y representantes de centrales de abasto de todo el país.

“Han sido cinco mesas de trabajo y participan 60 centrales de abasto para hacer esfuerzos conjuntos y coordinados para la disminución y estabilización del precio del jitomate”, señaló Escalante.

Publicarán precios diariamente

Entre las medidas acordadas destaca la publicación diaria de precios y el monitoreo permanente del comportamiento del mercado.

Además, las autoridades impulsan la vinculación directa entre productores con cosechas disponibles y las bodegas de las centrales de abasto para agilizar la distribución del producto y reducir intermediarios.

También fueron instaladas mesas de diálogo con cadenas de autoservicio para fortalecer la comercialización directa

Las autoridades federales estiman que el precio del jitomate podría disminuir en las próximas semanas con el avance de las cosechas tempranas en estados como Morelos y Puebla.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, otro de los objetivos de esta coordinación es atender temas logísticos, de seguridad y facilitar trámites administrativos relacionados con la distribución del producto.

Buscan evitar afectaciones al consumidor

Dicha estrategia busca evitar un impacto mayor en la economía familiar, debido a que el jitomate es uno de los productos básicos con mayor consumo en el país.

Profeco reiteró que continuará supervisando los precios y trabajando con productores, comerciantes y distribuidores para mantener condiciones estables en el mercado nacional.

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