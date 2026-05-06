Presenta Sheinbaum plan para liquidar deudas agropecuarias

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha de un programa federal para atender y resolver las deudas acumuladas en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en liquidación, con el objetivo de dar una salida definitiva a miles de productores afectados.

La estrategia, detallada por la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, busca beneficiar a prácticamente la totalidad de los deudores mediante esquemas de condonación y reestructuración de créditos.

Fernández Balboa explicó que al iniciar el proceso de liquidación se detectaron múltiples anomalías, entre ellas prácticas indebidas en la cobranza, garantías mal constituidas y concentración de casos en despachos legales.

“Encontramos prácticas indebidas como extorsiones o cobranzas, garantías inexistentes y un manejo irregular de la cartera”, señaló.

Ante este panorama, la instrucción presidencial fue diseñar un programa que atendiera de fondo la problemática.

Mujeres, prioridad del programa

Uno de los ejes centrales de la estrategia es el apoyo a mujeres productoras, muchas de las cuales, dijo, fueron utilizadas como intermediarias en créditos que no pudieron pagar.

“Tenemos a 13 mil 404 mujeres con créditos que no han podido pagar… muchas veces las dejaban con las deudas”, explicó.

Cabe señalar que dicho programa contempla dos esquemas:

Condonación total para 11 mil 761 mujeres con créditos menores a 45 mil UDIS (alrededor de $397 mil pesos).

con créditos menores a (alrededor de $397 mil pesos). Descuento del 30% y reestructura del 70% restante para 1,639 mujeres con adeudos mayores.

Con estas acciones, se atenderá al 99.9% de las mujeres deudoras.

Apoyo masivo a pequeños productores

El programa también incluye a pequeños productores del país con condonación total para 29 mil 299 personas con créditos menores a 28 mil UDIS (cerca de $247 mil pesos) y reestructuración con descuento del 30% para 17 mil 268 productores con adeudos mayores.

En total, la estrategia beneficiará a 46 mil 567 productores, muchos de los cuales enfrentaban procesos judiciales.

“Se les dará una nueva oportunidad para recuperar su capacidad productiva”, subrayó Fernández Balboa.

Entre los principales beneficios del programa destacan:

Entrega de cartas de finiquito que acreditan la inexistencia de adeudos

Cancelación de procesos legales en curso

Liberación de garantías

Actualización en el buró de crédito

Acceso a nuevos esquemas de financiamiento

“Van a poder estar libres de estos procesos y acceder nuevamente al sistema financiero”, indicó.

¿Cómo acceder al programa?

Las bases serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y, a partir de ello, los beneficiarios podrán acudir a alguno de los 43 centros de atención habilitados en todo el país.

Los interesados deberán presentar identificación oficial, CURP y datos del crédito. Las autoridades enfatizaron que todos los trámites serán gratuitos y sin intermediarios.

El universo total de la financiera asciende a poco más de 60 mil clientes, de los cuales el programa permitirá atender al 99.5%.

Solo quedarán fuera alrededor de 330 casos con créditos superiores a $10 millones de pesos.

“Con esto se hace la liberación de su deuda de tajo”, afirmó la funcionaria.

El Gobierno federal subrayó que esta medida busca no solo resolver un problema financiero heredado, sino también reactivar la producción agropecuaria y mejorar las condiciones de vida en el campo.

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