Presenta Sheinbaum su libro 'Diario de una Transición Histórica'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la publicación de su nuevo libro titulado “Diario de una Transición Histórica”, el cual ya se encuentra disponible en librerías de todo el país.

“Ya lo van a poder encontrar, Diario de una Transición Histórica, en las librerías”, informó la mandataria durante su conferencia matutina, al destacar que el texto reúne apuntes y reflexiones que escribió desde el proceso de transición presidencial.

Editado por Planeta, el libro recopila notas personales, experiencias políticas y testimonios que Sheinbaum documentó desde su elección hasta su llegada al Palacio Nacional.

La obra ofrece una mirada íntima sobre los retos, decisiones y emociones que marcaron uno de los periodos más relevantes en la historia reciente del país.

“Lo empecé a escribir desde la transición, ya tenía apuntes desde entonces y lo entregamos, ya corregido, a la editorial hace mes y medio”, explicó.

Sheinbaum detalló que el texto incluye una crónica de los tres meses y medio de transición con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, así como reflexiones personales sobre la magnitud histórica de ese proceso.

Aunque no se revelaron todos los detalles del contenido, se anticipa que el libro aborda la conformación del nuevo gobierno, los retos institucionales y las decisiones estratégicas que marcaron el inicio de su administración.

Asimismo, incluirá reflexiones sobre el papel de las mujeres en la política y el significado histórico de su elección como la primera presidenta de México.

