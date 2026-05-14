Presenta Sheinbaum obras para frenar inundaciones en México

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un paquete de obras hidráulicas y de protección contra inundaciones que se ejecutan en distintas regiones del país, principalmente en la zona metropolitana del Valle de México, donde históricamente miles de familias han enfrentado afectaciones durante la temporada de lluvias.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que el objetivo central es reducir riesgos para la población y proteger viviendas, vialidades e infraestructura estratégica.

“El propósito es claro, que la población enfrente cada vez en mejores condiciones estas contingencias y que no sufra afectaciones, sobre todo en la vida de las personas, pero también en el patrimonio”, afirmó Morales.

Refuerzan infraestructura en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz

Uno de los proyectos prioritarios se desarrolla en la zona oriente del Valle de México, particularmente en áreas de Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz, consideradas entre las más vulnerables por inundaciones recurrentes.

Morales López detalló que las acciones contemplan la ampliación de la capacidad de regulación de cuerpos de agua y el fortalecimiento de colectores y sistemas de bombeo para acelerar el desalojo pluvial.

Entre las obras destacan:

Incremento de capacidad en la laguna reguladora El Salado.

Ampliación del colector Teotongo.

Intervención del colector Los Pinos.

Modernización del colector Carmelo Pérez.

Operación de un nuevo cárcamo de bombeo en Xochiaca.

“Estas obras van a contribuir en mucho a desalojar el agua de una manera mucho más rápida y eficiente”, sostuvo.

El funcionario reconoció que algunas zonas podrían seguir registrando afectaciones ante lluvias extraordinarias, aunque aseguró que los tiempos de respuesta serán menores.

Otro de los proyectos más relevantes se realiza en Chalco, Estado de México, donde las inundaciones han afectado a la población desde hace décadas.

Conagua informó que actualmente se completa la construcción del colector Chalco, una obra que contempla casi cuatro kilómetros de infraestructura hidráulica.

“Desde la época de los setentas en Chalco la gente se veía afectada por el tema de las inundaciones”, recordó Morales López.

El funcionario explicó que muchas familias llegaron incluso a modificar sus viviendas elevando banquetas y accesos para protegerse del agua.

La inversión destinada a esta obra ronda los $1,000 millones de pesos y busca resolver de manera definitiva el problema en la zona.

Desazolve y mantenimiento en ríos del centro del país

Como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, la Conagua realiza trabajos de desazolve en 19 ríos del Valle de México.

Las labores abarcan más de 68 kilómetros y cuentan con una inversión superior a $300 millones de pesos.

“Cuando quitamos el azolve y el lodo de los ríos, damos una mayor capacidad de conducción”, explicó Morales López.

También se informó sobre el mantenimiento de más de 60 equipos de bombeo que forman parte del sistema de drenaje metropolitano.

Obras en Guerrero, Tabasco, Chiapas, Veracruz e Hidalgo

El plan federal incluye además proyectos en entidades que históricamente han sufrido daños por lluvias y fenómenos meteorológicos extremos.

En Acapulco, Guerrero, se realizan trabajos de desazolve en el río de La Sabana y reforzamiento de bordos tras los daños ocasionados por huracanes recientes.

“Lo que antes era un riesgo, hoy será un punto de encuentro para convivir”, señaló al anunciar que algunas zonas se convertirán en parques lineales.

En Tabasco se desarrollan obras de protección en municipios vulnerables por el desbordamiento de ríos, mientras que en Chiapas avanzan trabajos en el río Suchiate para proteger comunidades fronterizas y áreas agrícolas.

Asimismo, en Veracruz se ejecuta un plan de reconstrucción hidráulica tras las afectaciones registradas en municipios del norte del estado.

En Hidalgo, la Conagua trabaja en obras de protección sobre el río Pantepec para evitar daños patrimoniales en comunidades cercanas.

Inversión supera los $12 mil millones de pesos

La Conagua informó que la inversión acumulada en obras de prevención y protección contra inundaciones supera los $12 mil millones de pesos en los últimos años.

Además, destacó que mediante recursos federales y municipales se realizan miles de obras relacionadas con agua potable, drenaje y saneamiento en prácticamente todo el país.

“Estamos haciendo una obra de agua o de drenaje en prácticamente todos los municipios del país”, aseguró Morales López.

El funcionario indicó que las acciones forman parte de una estrategia permanente para enfrentar los efectos de lluvias intensas y fenómenos climáticos extremos que cada año afectan diversas regiones de México.

Comentarios