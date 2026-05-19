Presenta Sergio Mayer su renuncia irrevocable a Morena

El diputado federal Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable a la militancia de Morena, en medio de la controversia que generó su participación en el reality show de televisión y del proceso disciplinario abierto en su contra por el partido.

De acuerdo con el documento entregado al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y al Instituto Nacional Electoral, Mayer solicitó la cancelación inmediata de su registro como militante, además de la eliminación de sus datos personales de los padrones internos.

El escrito, recibido el pasado 15 de mayo, señala que la decisión responde a “motivos de carácter personal” y establece que la renuncia surte efectos de manera inmediata. El legislador designó además a un representante legal para recibir cualquier notificación relacionada con el trámite.

La salida del exintegrante de Garibaldi ocurre meses después de que Morena suspendiera provisionalmente sus derechos partidarios tras solicitar licencia en la Cámara de Diputados para integrarse al programa televisivo, situación que provocó críticas dentro de la bancada guinda.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia argumentó entonces que su participación en el reality dañó la imagen del partido y generó cuestionamientos sobre la congruencia entre los principios de Morena y la conducta de sus representantes públicos.

Aunque el legislador regresó posteriormente a San Lázaro tras su salida del programa, el procedimiento interno continuó abierto. Incluso, fue citado a una audiencia para definir una posible expulsión, pero no acudió.

Durante la polémica, figuras de Morena mantuvieron posturas encontradas. Mientras la dirigencia nacional respaldó el proceso disciplinario, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, defendió públicamente el desempeño legislativo de Mayer y rechazó las críticas en su contra.

La renuncia también pone fin a una etapa política iniciada en 2018, cuando Mayer llegó a la Cámara de Diputados bajo la coalición encabezada por Morena y presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía. Antes de su incursión política, construyó una carrera en la televisión, la música y el entretenimiento en México.

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