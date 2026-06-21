Presidenta felicita a los padres mexicanos en su día

La mandataria federal mencionó que espera que la conmemoración a los padres se encuentre llena de 'alegría abrazos y mucho cariño'

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En el marco del Día del Padre, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este domingo a todos aquellos padres mexicanos.

A través de redes sociales, la mandataria federal reconoció la labor de la figura paterna, como un símbolo de trabajo y esfuerzo que contribuye a la mejora del país.

¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México.



Que este día esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.



¡Feliz Día del… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

Mencionó que espera que la conmemoración a los padres se encuentre llena de "alegría abrazos y mucho cariño".

Autoridades felicitan a sus padres en su día

Dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Marina también enviaron sus felicitaciones a los padres mexicanos.

En el caso de Hacienda, mencionaron que los padres mexicanos transforman al país por medio de su guía y amor.

Felicitamos a los papás mexicanos que con su guía, amor, ternura, compañía y ejemplo están transformando el presente de nuestro país. pic.twitter.com/J11SSFNyql — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 21, 2026

Mientras que el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales, expresó su reconocimiento a los mexicanos que forman parte de su dependencia, quienes se entregan con dedicación al compromiso de proteger al país.

En este Día del Padre, expreso mi reconocimiento y gratitud a todos los padres, en especial a quienes forman parte de la @SEMAR_mx, quienes cumplen diariamente con Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo la noble misión de servir a nuestra Nación.



Ser padre es una misión que se… pic.twitter.com/PuLm96p5te — Raymundo Pedro Morales Ángeles (@AlmiranteSrio) June 21, 2026

También la Fuerza Aérea Mexicana felicita a los padres de México por la dedicación con la que educan a sus hijos.