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Presidenta felicita a los padres mexicanos en su día
La mandataria federal mencionó que espera que la conmemoración a los padres se encuentre llena de 'alegría abrazos y mucho cariño'
Por Diana Valeria Leyva | 21 Junio 2026
En el marco del Día del Padre, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este domingo a todos aquellos padres mexicanos.
A través de redes sociales, la mandataria federal reconoció la labor de la figura paterna, como un símbolo de trabajo y esfuerzo que contribuye a la mejora del país.
¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026
Que este día esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.
¡Feliz Día del…
Mencionó que espera que la conmemoración a los padres se encuentre llena de "alegría abrazos y mucho cariño".
Autoridades felicitan a sus padres en su día
Dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Marina también enviaron sus felicitaciones a los padres mexicanos.
En el caso de Hacienda, mencionaron que los padres mexicanos transforman al país por medio de su guía y amor.
Felicitamos a los papás mexicanos que con su guía, amor, ternura, compañía y ejemplo están transformando el presente de nuestro país. pic.twitter.com/J11SSFNyql— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 21, 2026
Mientras que el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales, expresó su reconocimiento a los mexicanos que forman parte de su dependencia, quienes se entregan con dedicación al compromiso de proteger al país.
En este Día del Padre, expreso mi reconocimiento y gratitud a todos los padres, en especial a quienes forman parte de la @SEMAR_mx, quienes cumplen diariamente con Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo la noble misión de servir a nuestra Nación.— Raymundo Pedro Morales Ángeles (@AlmiranteSrio) June 21, 2026
Ser padre es una misión que se… pic.twitter.com/PuLm96p5te
También la Fuerza Aérea Mexicana felicita a los padres de México por la dedicación con la que educan a sus hijos.
Para todos los padres que protegen a su familia y a su patria.— Fuerza Aérea Mexicana (@ComandanteFAM) June 21, 2026
Ser padre es guiar y dar ejemplo.
Ser padre militar es además inculcar el amor y lealtad por México.
Hoy la #FuerzaAéreaMx felicita a todos los papás que con fortaleza y dedicación educan al futuro de México.… pic.twitter.com/vP3gQepCw9