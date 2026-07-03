PRI alerta por aumento de fraudes y extorsiones telefónicas

El PRI alertó que las organizaciones criminales han sofisticado sus mecanismos de operación mediante el uso de técnicas de phishing, smishing y vishing

El crecimiento de los fraudes digitales y las extorsiones telefónicas en México encendió las alertas en el Senado, donde legisladores del PRI advirtieron que estos delitos han alcanzado niveles históricos y evolucionado hacia esquemas cada vez más sofisticados, apoyados en herramientas tecnológicas, redes sociales e incluso inteligencia artificial.

La bancada priista presentó un exhorto para fortalecer las estrategias nacionales de prevención, investigación y combate, al considerar que millones de mexicanos se encuentran expuestos diariamente a engaños telefónicos, robo de identidad y extorsiones que afectan tanto el patrimonio familiar como la seguridad personal.

Fraude y extorsión, entre los delitos más frecuentes en México

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el fraude se consolidó como el delito de mayor incidencia en el país durante 2023, con una tasa de 6 mil 962 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la extorsión ocupó el tercer lugar nacional, con 5 mil 213 víctimas por cada 100 mil habitantes. Estas cifras colocan a ambos delitos entre los de mayor impacto para la población mexicana.

La misma encuesta estima que en México existen alrededor de 21.9 millones de víctimas de algún delito, equivalentes a una tasa de 23 mil 323 personas afectadas por cada 100 mil habitantes, reflejando la magnitud del problema de seguridad y victimización en el país.

Uno de los aspectos que más preocupa a especialistas y legisladores es el alto nivel de subregistro. Según datos oficiales, el 93.2% de los delitos en México no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación, mientras que en casos específicos de fraude y extorsión la cifra negra alcanza niveles superiores al 96 y 97%, respectivamente.

Esta situación dificulta la identificación de patrones criminales, limita la persecución penal y permite que organizaciones dedicadas a la extorsión y al fraude operen con altos niveles de impunidad.

Delincuentes utilizan nuevas tecnologías para cometer fraudes

El PRI alertó que las organizaciones criminales han sofisticado sus mecanismos de operación mediante el uso de técnicas de phishing, smishing, vishing, secuestros virtuales, clonación de cuentas de mensajería y plataformas bancarias, así como el uso de herramientas de inteligencia artificial capaces de replicar voces, imágenes y videos para hacer más creíbles los engaños.

Datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2024 reportan 4 mil 114 incidentes de extorsión cibernética, 4 mil 504 fraudes diversos, 6 mil 303 casos de fraude en comercio electrónico y más de 10 mil 300 robos de contraseñas en redes sociales, cifras que reflejan el crecimiento de la delincuencia digital.

La extorsión alcanza cifras récord en la última década

La preocupación sobre este delito también ha sido compartida por organismos empresariales y autoridades federales. Registros oficiales indican que durante 2025 se contabilizaron 11 mil 081 víctimas de extorsión, la cifra anual más alta registrada en la última década y un incremento de 2.02% respecto a 2024.

Además, reportes legislativos señalan que la incidencia de este delito ha aumentado cerca de 58% en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos registrados en 2018 a cerca de 29 casos diarios en la actualidad.

Ante este panorama, los legisladores priistas solicitaron reforzar la coordinación entre autoridades federales y estatales, implementar campañas permanentes de prevención y ampliar los mecanismos de rastreo y bloqueo de números telefónicos, cuentas bancarias y plataformas digitales utilizadas para cometer estos delitos.

Asimismo, insistieron en fortalecer la cultura de ciberseguridad entre la población, al advertir que actualmente un fraude o una extorsión pueden comenzar con una simple llamada telefónica, un mensaje de texto o un enlace compartido a través de redes sociales.