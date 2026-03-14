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Detienen a exdiputada del PRI por presunta sustracción de menores

Gabriela 'N' fue arrestada en Puebla por policías de investigación; el caso está relacionado con la presunta retención de su nieta denunciada en Tamaulipas

  • 14
  • Marzo
    2026

Una exlegisladora federal vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue detenida por su presunta participación en un caso de sustracción de menores.

Se trata de Gabriela “A.”, quien también se desempeñó como directora del Instituto Municipal de la Mujer en Tuxpan, en el estado de Veracruz.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, la exfuncionaria fue arrestada por policías de investigación en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla.

Tras su captura, las autoridades iniciaron el proceso correspondiente para ponerla a disposición de las instancias que llevan el caso.

Acusación por sustracción de menores

Según reportes preliminares, Gabriela “A.” es investigada por su presunta relación con un caso de sustracción de menores.

De acuerdo con la información disponible, la denuncia fue presentada por la madre de la menor, quien acusó que la exdiputada habría retenido a su propia nieta.

Caso originado en Tamaulipas

Los hechos que originaron la investigación habrían ocurrido en Tampico, en el estado de Tamaulipas.

Por esta razón, la detenida será trasladada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes en esa entidad, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado más detalles sobre el proceso ni sobre las circunstancias exactas del presunto delito.


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