Profeco alista operativo nacional por el Buen Fin 2025

Ante la llegada de la 15ª edición del Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció un operativo nacional para garantizar el respeto a los derechos de las y los consumidores.

Durante los cinco días de la campaña, participarán 1,196 servidores públicos de la institución, quienes instalarán 169 módulos de atención y mantendrán presencia en 337 centros comerciales mediante brigadas itinerantes.

La Profeco exhortó a la población a planificar sus compras, establecer un presupuesto y adquirir solo lo necesario para evitar gastos que afecten la economía familiar.

También recomendó comparar precios a través del portal "Quién es Quién en los Precios" y consultar el "Monitoreo de Tiendas Virtuales".

Profeco recordó la importancia de revisar las condiciones de las promociones, garantías y políticas de cambio o devolución, además de conservar los comprobantes de pago para cualquier aclaración.

En caso de incumplimiento por parte de proveedores, los consumidores pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 en la CDMX o 800 962 8000 en el resto del país) o utilizar las plataformas ConciliaExprés y Concilianet para resolver quejas.

