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Anuncia Profeco visita física a instalaciones de Magnicharters

Se dio a conocer que el personal de la aerolínea se encuentra ausente de sus módulos, y que el teléfono proporcionado no atiende a los afectados

  • 13
  • Abril
    2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este lunes que realizarán una visita física a las instalaciones de Magnicharters, luego de que la aerolínea suspendiera los vuelos programados por dos semanas.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Profeco, César Iván Escalante, destacó el trabajo conjunto realizado con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al reubicar a los pasajeros que quedaron varados ante este repentino anuncio.

"Bajo el liderazgo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y nosotros recolocamos a muchas de las personas que quedaron varadas en los vuelos que ya estaban programados".

Afirmó que el personal de la aerolínea se encuentra ausente de sus módulos, y que el teléfono proporcionado no atiende a los afectados.

"En los módulos de esta aerolínea ya no hay nadie. Hay un teléfono que publicaron en un boletín y no contestan. Pusieron un audio donde remiten al teléfono de Profeco.

Todas las personas que quedaron varadas fueron recolocadas con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes."

Ante esta situación, Escalante anunció que se realizará una visita física a las instalaciones registradas en la Procuraduría para buscar a personal de la aerolínea con el objetivo de que atiendan las quejas emitidas por los afectados.

Aclaró que el modelo de Magnicharters es un sistema de aviones contratados, no como una venta directa al público para volar a algún destino.

Aerolíneas alistan plan por Magnicharters; desaparecen empleados

Ante la incapacidad de Magnicharters para cumplir con sus vuelos programados durante las próximas dos semanas, aerolíneas y grupos aeroportuarios alistan un plan de atención a pasajeros en tránsito.

A través de un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló que los afectados en al menos tres entidades podrán solicitar el apoyo de diversas empresas.

Aquí te presentamos la nota completa: Aerolíneas alistan plan por Magnicharters; desaparecen empleados


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