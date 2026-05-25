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Finanzas

Profeco instala módulos en aeropuertos rumbo al Mundial

Procuraduría Federal del Consumidor habilitará plataformas digitales y canales de atención para recibir quejas y brindar orientación a los consumidores

  • 25
  • Mayo
    2026

Ante la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros por el Mundial 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó sus módulos de atención en aeropuertos del país para garantizar la protección de los viajeros y vigilar posibles abusos en servicios turísticos y aeroportuarios. 

La dependencia federal además informó que el operativo forma parte del programa de verificación y vigilancia implementado desde el pasado 16 de febrero en las sedes mundialistas en el país: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. 

A detalle se informó que los módulos estarán ubicados en terminales como el AICM, AIFA, Guadalajara y en el aeropuerto de Monterrey, donde personal capacitado brindará orientación sobre derechos de las personas consumidoras. 

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Entre las principales incidencias que atenderá la Profeco destacan retrasos o cancelaciones de vuelos, pérdida o daño de equipaje y casos de sobreventa de boletos, problemáticas que suelen aumentar durante temporadas de alta demanda. 

Además, se instalarán básculas de verificación para que los pasajeros puedan corroborar el peso de su equipaje y evitar cobros indebidos por parte de aerolíneas. 

Como parte de la estrategia “Mundial Social 2026”, la Procuraduría también habilitó plataformas digitales y canales de atención para recibir quejas y orientar tanto a consumidores mexicanos como extranjeros. 

“Profeco protege a todas las personas consumidoras en México, incluso visitantes extranjeros”, señaló la dependencia en su portal oficial dedicado al Mundial. 

Aunado a ello, el procurador federal del consumidor, Iván Escalante Ruiz, aseguró que “el objetivo es garantizar relaciones comerciales justas, transparentes y seguras durante el torneo, considerado uno de los eventos deportivos con mayor derrama económica y flujo turístico para México”.


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