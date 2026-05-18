Dueños de safari en Arteaga enfrentarían multa millonaria

Los ejemplares silvestres asegurados en el centro recreativo "El Ranchito Safari" permanecen en las mismas instalaciones clausuradas, vigilados únicamente por autoridades del municipio de Arteaga.

Así lo confirmó la titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC), Claudia Elvira Rodríguez Márquez, quien señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha sido omisa ante el caso.

En entrevista, la funcionaria estatal detalló que la Profepa no ha tomado cartas en el asunto a pesar de los insistentes llamados realizados tanto por la propia dependencia que ella encabeza, como por el diputado local Jorge Valdés desde el Congreso del Estado.

Ante la inacción federal, Rodríguez Márquez explicó que se deberá esperar un lapso legal de 15 días hábiles para determinar la situación jurídica y el tratamiento definitivo que recibirán las especies.

"De que va a haber una sanción económica hacia el o los propietarios, la va a haber; aquí el máximo es de un millón 131 mil pesos", señaló Rodríguez Márquez.

Entre los animales que sufren el estado de abandono y presunto maltrato se encuentran un león y un tigre de bengala, además de otros ejemplares cuya posesión legal sigue bajo investigación.

Dueña en el anonimato

Respecto a los responsables del establecimiento ilegal, la titular de la PROPAEC confesó que hasta el momento se desconoce la identidad del verdadero dueño.

Reveló que la procuraduría solo ha tenido interlocución con un intermediario que se encarga de recibir las notificaciones de las autoridades ambientales.

Concluyó mencionando que únicamente tienen conocimiento de que la propietaria es una mujer, pero sus datos se mantienen bajo total anonimato.

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