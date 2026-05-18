Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
dueno_safari_titular_propaec_ea442c28a6
Coahuila

Dueños de safari en Arteaga enfrentarían multa millonaria

Mientras tanto, los animales son cuidados por policías de dicho municipio debido a que Profepa ignora los llamados de la PROPAEC.

  • 18
  • Mayo
    2026

Los ejemplares silvestres asegurados en el centro recreativo "El Ranchito Safari" permanecen en las mismas instalaciones clausuradas, vigilados únicamente por autoridades del municipio de Arteaga.

Así lo confirmó la titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC), Claudia Elvira Rodríguez Márquez, quien señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha sido omisa ante el caso.

En entrevista, la funcionaria estatal detalló que la Profepa no ha tomado cartas en el asunto a pesar de los insistentes llamados realizados tanto por la propia dependencia que ella encabeza, como por el diputado local Jorge Valdés desde el Congreso del Estado.

Ante la inacción federal, Rodríguez Márquez explicó que se deberá esperar un lapso legal de 15 días hábiles para determinar la situación jurídica y el tratamiento definitivo que recibirán las especies.

"De que va a haber una sanción económica hacia el o los propietarios, la va a haber; aquí el máximo es de un millón 131 mil pesos", señaló Rodríguez Márquez.

Entre los animales que sufren el estado de abandono y presunto maltrato se encuentran un león y un tigre de bengala, además de otros ejemplares cuya posesión legal sigue bajo investigación.

Dueña en el anonimato

Respecto a los responsables del establecimiento ilegal, la titular de la PROPAEC confesó que hasta el momento se desconoce la identidad del verdadero dueño.

Reveló que la procuraduría solo ha tenido interlocución con un intermediario que se encarga de recibir las notificaciones de las autoridades ambientales.

Concluyó mencionando que únicamente tienen conocimiento de que la propietaria es una mujer, pero sus datos se mantienen bajo total anonimato.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

profeco_canasta_basica_ab5f867ca5
Reporta Profeco baja en precios de productos de canasta básica
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_be194af57d
Protección Civil Santa Catarina rescata a aguililla gris herida
jitomate_profeco_bc8085dded
Profeco coordina acciones para estabilizar precio del jitomate
publicidad

Últimas Noticias

inter_eua_soldados_9b6d209abd
'OTAN no teme al abandono de EUA', afirman alieados europeos
inter_vladimir_putin_xi_jinping_bead83744a
Arranca cumbre entre Vladimir Putin y Xi Jinping en China
nacional_royal_caribbean_3d0cf6f7a9
Semarnat rechaza proyecto de Royal Caribbean por riesgo ambiental
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
Jose_Lobaton_b857f3506c
Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave
publicidad
×