Cerrar X
G1yl_Nr_I_Wg_A_Em_X_Nn_4c29de0738
Nuevo León

Mono araña se 'cuela' en empresa de Monterrey

Al notar su presencia, personal del edificio notificó a la Guardia Forestal, quienes se encargaron de asegurar al ejemplar en un operativo conjunto con Profepa

  • 26
  • Septiembre
    2025

Un ejemplar de mono araña fue captado rondando en la torre MITT, ubicada en la colonia Mitras Norte, del municipio de Monterrey, donde fue grabado por personal de seguridad.

Al notar su presencia, personal del edificio notificó a la Guardia Forestal, quienes se encargaron de asegurar al ejemplar en un operativo conjunto con Protección Civil municipal y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).

Serán justamente las autoridades federales quienes se encargarán del manejo del animal, pues esta especie se encuentra en peligro de extinción, por lo que deberán seguir protocolos especiales para su protección.

G1ylUH-XgAAyMfK.jpg

Luego de ser capturado, el mono fue trasladado a un refugio para realizarle primero una revisión veterinaria, esto para que sea entregado a Profepa en las mejores condiciones.

Cabe recordar que en caso de tener algún encuentro con una especie silvestre, la recomendación es notificar a las autoridades sobre su presencia, para poder actuar con las medidas pertinentes para el bienestar del animal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

479818d0_1404_457a_99d0_ea06ba1e06de_0ccd851d6d
Refuerza Movimiento Ciudadano su estructura en Monterrey
DSC_6774_copia_ca830cb8df
Celebrarán la Copa Fuerza Regia para impulsar el talento
Whats_App_Image_2025_09_26_at_3_20_30_PM_1_051c55eab6
Reconocen a Monterrey por políticas públicas en pro de la gente
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T144556_937_1fa6b498e6
Advierte PC por posibles tormentas en área citrícola
479818d0_1404_457a_99d0_ea06ba1e06de_0ccd851d6d
Refuerza Movimiento Ciudadano su estructura en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T165846_660_805d5c4e2f
Hoy se celebra el Día Mundial de la Astronomía; mirando el cielo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×