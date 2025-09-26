Mono araña se 'cuela' en empresa de Monterrey

Un ejemplar de mono araña fue captado rondando en la torre MITT, ubicada en la colonia Mitras Norte, del municipio de Monterrey, donde fue grabado por personal de seguridad.

Al notar su presencia, personal del edificio notificó a la Guardia Forestal, quienes se encargaron de asegurar al ejemplar en un operativo conjunto con Protección Civil municipal y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).

Serán justamente las autoridades federales quienes se encargarán del manejo del animal, pues esta especie se encuentra en peligro de extinción, por lo que deberán seguir protocolos especiales para su protección.

Luego de ser capturado, el mono fue trasladado a un refugio para realizarle primero una revisión veterinaria, esto para que sea entregado a Profepa en las mejores condiciones.

Cabe recordar que en caso de tener algún encuentro con una especie silvestre, la recomendación es notificar a las autoridades sobre su presencia, para poder actuar con las medidas pertinentes para el bienestar del animal.

