Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
clausura_obra_presa_oaxaca_33f2cb5eff
Nacional

Clausuran proyecto de construcción en presa de Ocotlán, Oaxaca

Profepa aseguró que la autorización de esta edificación pluvial representaba un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, que abarca más de 4,000 m²

  • 10
  • Febrero
    2026

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impulso la clausura temporal total de las obras y actividades del proyecto “Construcción de presa para captación de agua pluvial” en Ocotlán, Oaxaca.

A través de redes sociales, la depedendencia dio a conocer este hecho, debido a que la autorización representaba un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, que abarca alrededor de 4,437 m².

Obras se edifica sin autorización

De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, estas obras se realizaron sin la autorización correspondiente.

"Están consideradas dentro de los supuestos establecidos en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en el artículo 5° de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la Profepa determinó imponer como medida de seguridad la clausura temporal total del sitio inspeccionado."

clausura-obra-presa-oaxaca.jpg

Ante esto, la Procuradurí inició con el procedimiento correspondiente, debido a que la autorización en materia de impacto es un requisito para la prevención de daños a los ecosistemas.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

marina_2026_225c8b4a59
Elementos de Marina son atacados en 'El limoncito' Culiacán
cdmx_arte_verde_mundial_2f6891e6e2
CDMX se prepara al Mundial 2026 con 250 topiarios verdes
EH_DOS_FOTOS_9_f788a471e8
Clausuran terraza en Guadalajara tras salto en paracaídas ilegal
publicidad

Últimas Noticias

AP_26042823946478_b05ebb846e
Rescatan manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida
AP_26042770995530_62543dde84
Seahawks llegan a casa y celebran triunfo con desfile en Seattle
eqwf_ecbb502768
Tribunal falla a favor de regidora en Monclova
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×