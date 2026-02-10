Clausuran proyecto de construcción en presa de Ocotlán, Oaxaca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impulso la clausura temporal total de las obras y actividades del proyecto “Construcción de presa para captación de agua pluvial” en Ocotlán, Oaxaca.

A través de redes sociales, la depedendencia dio a conocer este hecho, debido a que la autorización representaba un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, que abarca alrededor de 4,437 m².

#Oaxaca | Clausuramos las obras y actividades de construcción en una presa de captación de agua pluvial en Ocotlán, pues se realizaban sin la autorización en materia de impacto ambiental y representaban un riesgo inminente de desequilibrio ecológico en una superficie de más de… pic.twitter.com/ZhL7frKVQ2 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) February 10, 2026

Obras se edifica sin autorización

De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, estas obras se realizaron sin la autorización correspondiente.

"Están consideradas dentro de los supuestos establecidos en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en el artículo 5° de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la Profepa determinó imponer como medida de seguridad la clausura temporal total del sitio inspeccionado."

Ante esto, la Procuradurí inició con el procedimiento correspondiente, debido a que la autorización en materia de impacto es un requisito para la prevención de daños a los ecosistemas.

