Denuncia Profepa posesión ilegal de mono araña en Jalisco

La Procuraduría ambiental investiga a la responsable tras difundirse un video donde una regidora de Ocotlán carga a un mono araña

Este jueves, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia contra el responsable por la posesión ilegal de un mono araña en Ocotlán, Jalisco.

La Procuraduría presentó la denuncia después de que se compartiera en redes sociales un video en donde se muestra a la regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez en un evento público sostenido con sus brazos al mono araña bebé.

En el video se alcanza a apreciar al mono vestido con un mameluco rosa.

De acuerdo con un comunicado presentado por la Profepa, el pasado 10 de febrero personal de inspección se presentó en la presidencia municipal de Ocotlán, con el propósito de recabar información para identificar el origen y situación del ejemplar.

Durante su investigación, se localizó a la funcionaria, quien dijo a las autoridades ambientales que dicho animal le pertenece a otra persona y que desconoce los datos de quien tiene en posesión al ejemplar, asegurando que "solamente lo pidió prestado".

Tras esto, la regidora utilizó sus redes sociales para explicar que el mono araña no era suyo, sino de otra persona que asistió al evento.

En su explicación, menciona que ella se acercó a la dueña del mono y pidió cargarlo.

En la misma publicación reconozco que dicha acción no fue correcta.

En respuesta a su explicación, la Profepa le informó las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre y le solicitó cualquier dato que contribuya a localizar a la persona que se encuentra en ilícita posesión del animal, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

La denuncia está basada en el Artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, que sanciona actividades ilegales relacionadas con la captura, posesión, transporte o comercio de especies de flora o fauna silvestres en peligro de extinción o protegidas por tratados internacionales, como el CITES.

Actualmente, el mono araña se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.


