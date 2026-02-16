Asegura Profepa cargamento ilegal de madera en Tamaulipas

En respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre irregularidades en el transporte de recursos naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó el aseguramiento precautorio de 29.4 metros cúbicos de madera de pino en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas.

El operativo tuvo lugar el pasado 12 de febrero en el Centro de Almacenamiento y Transformación (CAT) denominado “El Durazno”, ubicado estratégicamente sobre la carretera Palmillas–Miquihuana, informó este lunes Profepa.

“En atención a denuncias ciudadanas que señalan la llegada de camiones con madera en rollo sin las remisiones forestales correspondientes a dicho CAT, personal de la Profepa acudió al lugar el 12 de febrero a realizar una visita de inspección al CAT, ubicado en la carretera Palmillas–Miquihuana”, señaló la procuraduría en un comunicado.

La intervención de los inspectores federales se derivó de reportes que señalaban la llegada constante de camiones con madera en rollo que carecían de las remisiones forestales obligatorias.

Durante la diligencia, el establecimiento no pudo presentar bitácoras de entradas y salidas de producto, informes de aprovechamiento ni documentación legal que acreditara la procedencia de 25.9 m³ de madera en rollo y 3.5 m³ de madera en escuadría.

Ante la falta de evidencia documental que garantizara un origen lícito, la autoridad procedió al resguardo total del material. Para dimensionar el decomiso, la Profepa señaló que el volumen asegurado equivale a la carga de cinco camiones madereros.

Zona crítica por saqueo forestal

Miquihuana, situada en la región de la Sierra Madre Oriental, es una zona clave para el aprovechamiento forestal debido a sus extensas superficies ejidales y predios particulares. Sin embargo, la dependencia reconoció que esta riqueza natural ha convertido al municipio en un foco de problemáticas relacionadas con el saqueo de materias primas.

“La Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar lo conducente conforme a la normatividad ambiental vigente”, indicó la dependencia.

Comentarios