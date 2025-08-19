Cerrar X
Rescatan 40 aves en peligro de extinción en operativos en Jalisco

Profepa rescató 40 aves en Jalisco y detuvo a dos personas por tráfico ilegal. El operativo reveló la venta de especies protegidas en mercados de Guadalajara

  • 19
  • Agosto
    2025

Un total de 40 aves silvestres fueron aseguradas en Guadalajara y Tonalá, durante un operativo encabezado por la Profepa contra el comercio ilegal de fauna.

Las especies rescatadas, en peligro de extinción, fueron trasladadas a centros especializados para su cuidado.

El pasado 17 de agosto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades de seguridad y protección animal, realizó operativos en el Mercado de San Juan de Dios, en Guadalajara, y en el Tianguis de Tonalá.

En ambos sitios se detectó la venta clandestina de aves silvestres protegidas.

Durante la diligencia se recuperaron seis loros frente blanca (Amazona albifrons), 32 pericos atoleros (Eupsittula canicularis) y dos loros corona lila (Amazona finschi), especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Dos personas fueron detenidas y entregadas a la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto tráfico ilegal.

Cabe mencionar que los loros y pericos, conocidos como psitácidos, son uno de los grupos más vulnerables al comercio ilegal debido a su alto valor en el mercado negro.

La Profepa ha señalado que este grupo es prioridad en la lucha contra el tráfico de fauna en México.

Además, las aves aseguradas fueron trasladadas a Unidades de Manejo Ambiental (UMAS) y Predios de Vida Silvestre (PIMVS), donde recibirán atención especializada.

De acuerdo con la Revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, cada año son capturados entre 65,000 y 78,500 psitácidos en el país. Entre 86% y 96% se venden dentro del mercado nacional y una proporción menor es enviada al extranjero, principalmente a Estados Unidos.

Uno de los datos más alarmantes es la mortalidad: más del 75% de las aves mueren antes de llegar al consumidor final, lo que implica una pérdida anual de hasta 60,000 ejemplares.

Además de la muerte de miles de individuos, los métodos de captura, como la tala de árboles y destrucción de nidos, afectan los ecosistemas y ponen en riesgo la reproducción natural de estas especies.

Aunque el artículo 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento de psitácidos en México, el tráfico sigue siendo una de las principales amenazas, junto con la deforestación y la introducción de especies exóticas.

 


