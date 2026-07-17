Quintana Roo reduce 85% los homicidios dolosos: SSPC

Omar García Harfuch informó además de la captura de cinco prófugos con ficha roja de Interpol en Playa del Carmen y Cancún, buscados por EUA y Europa

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que, con corte al 30 de junio de 2026, Quintana Roo registró una disminución del 85% en el promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024, además de una reducción del 27% al comparar junio de 2025 con junio de 2026.

Durante la presentación de los resultados de incidencia delictiva, la funcionaria señaló que el estado pasó de registrar un promedio de dos homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 0.3 casos por día en junio de este año, resultado que atribuyó a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

Indicó que la estrategia contempla el intercambio permanente de información, el fortalecimiento de las investigaciones y la ejecución de operativos dirigidos contra objetivos prioritarios, células generadoras de violencia, redes de tráfico de drogas, estructuras financieras y personas buscadas por autoridades nacionales e internacionales.

Además, señaló que uno de los principales objetivos es proteger a niñas, niños y jóvenes, combatir la trata de personas, evitar el reclutamiento de menores por grupos delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad para habitantes y visitantes de la entidad.

Resultados de los operativos

Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, las autoridades reportaron la detención de 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto.

En ese mismo periodo fueron asegurados 6 mil 600 kilogramos de droga, 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos y mil 300 cargadores.

Asimismo, se desmanteló un laboratorio clandestino y un área de concentración utilizada para la elaboración de metanfetaminas.

Tan solo durante el primer semestre de 2026 se realizaron 25 operativos relevantes, con un saldo de 63 personas detenidas, el aseguramiento de 60 armas de fuego, 2 mil 400 cartuchos, 133 cargadores, 78 kilogramos de cocaína, 107 kilogramos de otras drogas y 3 mil 700 dosis de narcóticos.

Capturas de objetivos prioritarios

García Harfuch destacó que en acciones realizadas en Benito Juárez, Playa del Carmen y Cancún fueron capturados cinco objetivos prioritarios requeridos por autoridades de Estados Unidos y países europeos, todos con ficha roja de Interpol.

Entre ellos se encuentra Maxim Josephene, ciudadano canadiense con una orden de extradición por presuntos delitos de fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas.

En Playa del Carmen también fueron detenidos nueve integrantes de una célula delictiva, incluido Miguel N., identificado como presunto responsable de ordenar al menos siete ataques armados contra establecimientos del municipio.

Acciones contra delincuencia organizada

El secretario informó que, mediante operativos simultáneos en Michoacán, Jalisco y Quintana Roo, el Gabinete de Seguridad ejecutó siete órdenes de aprehensión por presuntos delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra personas vinculadas con tres empresas.

Asimismo, en Benito Juárez fue detenido Alejandro Mario N. por el delito de defraudación fiscal y, en otra acción, un presunto integrante de una organización criminal fue capturado con 12 kilogramos de cocaína ocultos en el respaldo de una silla de ruedas.

En otro operativo realizado en ese municipio fueron detenidas diez personas, además del aseguramiento de tres armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Finalmente, en Tulum se cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Carlos N., acusado del delito de trata de personas por presuntamente involucrar a menores de 18 años en actividades ilícitas.