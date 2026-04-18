Cae en México ‘Dániel Takács’, prófugo europeo

Autoridades mexicanas detuvieron este sábado a János Balla, considerado uno de los 10 prófugos más buscados en Europa, durante un operativo realizado en Quintana Roo.

La captura fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que la detención se logró gracias a la cooperación internacional y al intercambio de información con autoridades de Hungría.

Objetivo prioritario en Europa

El detenido, identificado también como “Dániel Takács”, contaba con una ficha roja de Interpol, así como una orden de arresto emitida por Europol, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad europeas.

“Derivado del intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias ‘Dániel Takács’, considerado uno de los 10 más buscados en Europa”, informó García Harfuch.

Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol.

Esta detención fue una operación… pic.twitter.com/1hlwi5EodV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 18, 2026

En el despliegue participaron elementos de diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y autoridades estatales de Quintana Roo.

La coordinación entre dependencias mexicanas y organismos internacionales fue clave para ubicar y detener al sospechoso en territorio nacional.

El caso destaca la colaboración entre México y países europeos en materia de seguridad, particularmente con Hungría, que aportó información relevante para la localización del prófugo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los delitos que se le imputan ni sobre su posible proceso de extradición, aunque se prevé que enfrente procedimientos legales derivados de las órdenes internacionales en su contra.

Comentarios