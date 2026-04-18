Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_40_05bda49c26
Nacional

Cae en México ‘Dániel Takács’, prófugo europeo

El detenido, con ficha roja de Interpol, fue capturado en Quintana Roo tras un operativo coordinado con autoridades internacionales

  • 18
  • Abril
    2026

Autoridades mexicanas detuvieron este sábado a János Balla, considerado uno de los 10 prófugos más buscados en Europa, durante un operativo realizado en Quintana Roo.

La captura fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que la detención se logró gracias a la cooperación internacional y al intercambio de información con autoridades de Hungría.

Objetivo prioritario en Europa

El detenido, identificado también como “Dániel Takács”, contaba con una ficha roja de Interpol, así como una orden de arresto emitida por Europol, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad europeas.

“Derivado del intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias ‘Dániel Takács’, considerado uno de los 10 más buscados en Europa”, informó García Harfuch.

En el despliegue participaron elementos de diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y autoridades estatales de Quintana Roo.

La coordinación entre dependencias mexicanas y organismos internacionales fue clave para ubicar y detener al sospechoso en territorio nacional.

El caso destaca la colaboración entre México y países europeos en materia de seguridad, particularmente con Hungría, que aportó información relevante para la localización del prófugo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los delitos que se le imputan ni sobre su posible proceso de extradición, aunque se prevé que enfrente procedimientos legales derivados de las órdenes internacionales en su contra.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

saltillo_montachoques_c7603f37f4
Alertan por presuntos 'montachoques' armados en Saltillo
escuelas_coahuila_6f9a4b73d6
Reduce matrícula en zonas rurales y analizan fusión de escuelas
capturan_dos_miembros_chapitos_sinaloa_02c6e4f0c8
Capturan a dos miembros de 'Los Chapitos' en Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

detectan_temblores_por_conciertos_rosalia_13a137ecc8
Detectan temblores por conciertos de Rosalía en España
el_horizonte_info7_mx_7_1be2333c34
Pide incentivos y proyectos que aumenten el turismo
IMG_4829_ae93df0715
Descartan posible maltrato a jirafa en Coahuila
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×