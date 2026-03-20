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Harfuch reporta 3,219 detenidos en Quintana Roo; bajan homicidios

Autoridades federales reportaron más de 3 mil detenidos, decomisos de droga y armas, y una baja del 79% en homicidios en Quintana Roo

  • 20
  • Marzo
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de resultados en materia de seguridad en Quintana Roo, donde destacó la detención de 3 mil 219 personas y una reducción del 79% en homicidios dolosos.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Cancún, el funcionario subrayó que estos avances son resultado de la coordinación entre fuerzas federales y estatales.

“Del 1º de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2026 han sido detenidas tres mil 219 personas, se han asegurado dos toneladas de droga, así como 573 armas de fuego”, informó.

Harfuch detalló que, en semanas recientes, se realizaron cateos en nueve inmuebles en Bacalar, Isla Mujeres y Benito Juárez, donde fueron detenidos seis integrantes de un grupo delictivo, además del aseguramiento de droga, vehículos robados y equipos de comunicación.

En otro operativo en Playa del Carmen, autoridades capturaron a un fugitivo buscado por Estados Unidos por delitos como fraude electrónico, extorsión y lavado de dinero.

“De acuerdo con las investigaciones, el detenido ingresó al país con una identidad falsa para evadir a las autoridades, sin embargo, fue localizado y detenido mediante trabajos coordinados de inteligencia”, explicó.

Detienen a objetivo internacional con ficha roja

Uno de los golpes más relevantes se dio en Benito Juárez, donde fue detenido Micael Michalis, alias “El Griego”, quien era buscado por Europol.

El funcionario precisó que el detenido “cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto en Suecia” por delitos como tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Además, en el mismo municipio fueron capturados cuatro presuntos integrantes de un grupo criminal, entre ellos una persona con orden de aprehensión por homicidio.

Baja la extorsión y fortalecen vigilancia

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las autoridades reportaron una disminución del 45% en este delito en Quintana Roo.

“Quintana Roo ha registrado una reducción del 45 por ciento en este delito resultado del fortalecimiento de la atención ciudadana”, destacó Harfuch.

Desde julio de 2025 se han abierto 116 carpetas de investigación, con al menos 12 detenciones consideradas de alto impacto.

El secretario también resaltó el fortalecimiento de las capacidades locales en seguridad, con incremento en personal y tecnología.

Entre los avances, mencionó un aumento del 54% en el estado de fuerza policial y un crecimiento del 87% en el sistema de videovigilancia.

“La instrucción de la presidenta es continuar con este trabajo coordinado… y mantener el despliegue operativo para garantizar la seguridad de la población”, concluyó.


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