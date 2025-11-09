Reabren la México-Puebla tras incendio de pipa en Ixtapaluca

La autopista México-Puebla fue reabierta en ambos sentidos durante la madrugada de este sábado, luego del incendio de una pipa cargada con diésel ocurrido la noche del viernes a la altura del kilómetro 48, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

El percance, registrado la tarde-noche del 8 de noviembre, provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos, aunque el volcamiento e incendio del vehículo no dejó personas lesionadas ni fallecidas, de acuerdo con los reportes oficiales.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó pasada la medianoche la reapertura parcial hacia la Ciudad de México, con reducción de carriles.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoPuebla, km 48. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️. — CAPUFE (@CAPUFE) November 9, 2025

Minutos antes de las 3:00 horas del 9 de noviembre, se restableció por completo el tránsito en ambos sentidos de la vialidad.

En las labores para sofocar el fuego y limpiar la zona participaron elementos de Protección Civil del Estado de México, así como bomberos de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, apoyados por personal de Capufe, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad mexiquense.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, ya que continúan trabajos de limpieza y supervisión en el área afectada.

