Nacional

Reabren 4 Waldo’s en Cajeme tras cumplir medidas de seguridad

Protección Civil autorizó la reapertura parcial luego de casi tres meses de cierre por el incendio en Hermosillo. En Hermosillo las tiendas permanecen cerradas

  • 10
  • Febrero
    2026

Cuatro sucursales de la cadena Waldo’s en el municipio de Cajeme fueron autorizadas para reanudar operaciones, luego de acreditar el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la Unidad Municipal de Protección Civil, tras permanecer cerradas por aproximadamente 3 meses.

El cierre se derivó del incendio ocurrido el 1 de noviembre en una tienda de Hermosillo, que dejó un saldo de 24 personas fallecidas y 12 lesionadas, lo que motivó una revisión general de la cadena en todo el estado.

El titular de Protección Civil Municipal en Cajeme, Francisco Mendoza Calderón, informó que en el municipio existen alrededor de 7 tiendas Waldo’s, ubicadas tanto en zonas urbanas como rurales, y que durante las inspecciones se detectaron diversas anomalías.

Entre las principales irregularidades se encontraron la falta de dispositivos de seguridad, ausencia de puertas de emergencia y acumulación de material combustible, por lo que se determinó la suspensión temporal de operaciones hasta que las observaciones fueran corregidas.

En el resto de las sucursales de Cajeme, aunque se observa personal al interior, los accesos permanecen cerrados y encintados, sin atención al público y hasta nuevo aviso.

En otros municipios de Sonora, algunas tiendas Waldo’s han retomado operaciones en los últimos días, de acuerdo con información difundida en redes sociales, sin que hasta el momento exista un comunicado oficial de las autoridades que confirme dichas reaperturas.

En la página de Facebook de Waldo’s Nogales Sucursal Centro se informó que ya operan las tiendas ubicadas en Paseo Los Álamos y El Greco. Usuarios también han reportado la reapertura de establecimientos en Nacozari y Agua Prieta.

Estas tiendas se sumarían a las sucursales de Ímuris y Benito Juárez, que desde diciembre pasado fueron las únicas que, según la Coordinación Estatal de Protección Civil, acreditaron el cumplimiento de las disposiciones normativas.

Previo al incendio, en Sonora operaban 68 tiendas Waldo’s distribuidas en 20 municipios. En Hermosillo, las cerca de 10 sucursales continúan cerradas, con letreros de “cerrado” en sus accesos, mientras se mantienen las revisiones por parte de Protección Civil.

En paralelo, el proceso legal contra la empresa sigue en curso. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar posibles responsabilidades de carácter federal, en particular de personal de la Comisión Federal de Electricidad.

El delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez, confirmó que el Ministerio Público federal recibió el desglose del caso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo que permitió iniciar formalmente las indagatorias.

Como resultado de estas investigaciones, más de 20 funcionarios públicos estatales y municipales, así como directivos de la empresa, han sido vinculados a proceso penal por presuntas irregularidades en supervisiones, permisos y medidas de seguridad.


