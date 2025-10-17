Reabren caminos afectados por lluvias en cuatro estados
Jorge Nuño Esteva, informó que los trabajos de rehabilitación en Hidalgo, Puebla, Veracruz y otras entidades avanzan con apoyo de maquinaria y brigadas
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reportó avances significativos en la recuperación de la red carretera afectada por las recientes lluvias e inundaciones.
Durante su informe en Palacio Nacional, el titular del organismo, Jorge Nuño Esteva, destacó que el sistema de monitoreo en tiempo real ha sido clave para verificar los progresos y confirmar la atención de cada punto dañado.
“Es una herramienta muy importante para esta etapa, porque permite confirmar que los puntos están siendo atendidos y se están liberando”, explicó el funcionario, al mostrar reportes georreferenciados y fotografías que respaldan los trabajos.
Hidalgo y Puebla reducen comunidades incomunicadas
En Hidalgo, de los 309 caminos afectados, 131 ya fueron reabiertos, 90 permanecen parcialmente transitables y 88 continúan cerrados.
El número de comunidades sin conexión vial se redujo de 84 a 77, con la participación de 155 máquinas y 310 trabajadores en campo.
Mientras tanto, en Puebla, las labores han permitido restablecer el acceso a ocho comunidades, dejando solo 13 aún sin comunicación.
Cabe señalar que en la entidad operan 36 máquinas y ya se reabrieron nueve caminos completamente.
Avances totales en Querétaro y San Luis Potosí
El funcionario federal confirmó que en Querétaro y San Luis Potosí ya no existen comunidades incomunicadas, lo que representa un avance total en la rehabilitación de caminos locales y carreteras estatales.
Veracruz concentra el mayor despliegue de maquinaria
En el estado de Veracruz, los trabajos se concentran en zonas de difícil acceso como Poza Rica, Zontecomatlán y Amatlán, donde más de 600 unidades de maquinaria pesada trabajan en la reconstrucción de caminos y puentes.
En estas áreas se están instalando tubos para pasos provisionales, con el fin de restablecer la movilidad de las comunidades mientras se completan las obras permanentes.
