Cerrar X
206_caminos_c7fb7f4ae4
Nacional

Reabren caminos afectados por lluvias en cuatro estados

Jorge Nuño Esteva, informó que los trabajos de rehabilitación en Hidalgo, Puebla, Veracruz y otras entidades avanzan con apoyo de maquinaria y brigadas

  • 17
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reportó avances significativos en la recuperación de la red carretera afectada por las recientes lluvias e inundaciones.

Durante su informe en Palacio Nacional, el titular del organismo, Jorge Nuño Esteva, destacó que el sistema de monitoreo en tiempo real ha sido clave para verificar los progresos y confirmar la atención de cada punto dañado.

“Es una herramienta muy importante para esta etapa, porque permite confirmar que los puntos están siendo atendidos y se están liberando”, explicó el funcionario, al mostrar reportes georreferenciados y fotografías que respaldan los trabajos.

Hidalgo y Puebla reducen comunidades incomunicadas

En Hidalgo, de los 309 caminos afectados, 131 ya fueron reabiertos, 90 permanecen parcialmente transitables y 88 continúan cerrados.

El número de comunidades sin conexión vial se redujo de 84 a 77, con la participación de 155 máquinas y 310 trabajadores en campo.

Captura de pantalla 2025-10-17 082417.png

Mientras tanto, en Puebla, las labores han permitido restablecer el acceso a ocho comunidades, dejando solo 13 aún sin comunicación.

Cabe señalar que en la entidad operan 36 máquinas y ya se reabrieron nueve caminos completamente.

Captura de pantalla 2025-10-17 082425.png

Avances totales en Querétaro y San Luis Potosí

El funcionario federal confirmó que en Querétaro y San Luis Potosí ya no existen comunidades incomunicadas, lo que representa un avance total en la rehabilitación de caminos locales y carreteras estatales.

Captura de pantalla 2025-10-17 082556.png

Captura de pantalla 2025-10-17 082548.png

Veracruz concentra el mayor despliegue de maquinaria

En el estado de Veracruz, los trabajos se concentran en zonas de difícil acceso como Poza Rica, Zontecomatlán y Amatlán, donde más de 600 unidades de maquinaria pesada trabajan en la reconstrucción de caminos y puentes.

En estas áreas se están instalando tubos para pasos provisionales, con el fin de restablecer la movilidad de las comunidades mientras se completan las obras permanentes.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Guardia_Nacional_EUA_1843403b28
Corte permite a Trump tomar el mando de la GN de Oregon
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_20_08_PM_3d3ebd85d4
Lenia Batres vuelve a ser corregida en público en la SCJN
Norona_1068x644_ce7aed413f
Noroña anuncia que pedirá licencia temporal por una 'tarea'
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_31_27_PM_a0488a1031
Se dará seguimiento a los reportes por olor a gas en Nuevo Laredo
Guardia_Nacional_EUA_1843403b28
Corte permite a Trump tomar el mando de la GN de Oregon
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×