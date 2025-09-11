Reabren la México-Puebla tras explosión de pipa de gas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que la circulación en los carriles centrales de la autopista México-Puebla quedó restablecida la madrugada de este jueves, luego de más de 12 horas de labores de cuerpos de emergencia tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la tragedia dejó cuatro personas muertas y 90 lesionadas, de las cuales al menos diez ya fueron dadas de alta. La onda expansiva también provocó daños a 32 vehículos.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales, entre ellos el Regional Juan Ramón de la Fuente, ISSSTE Zaragoza, IMSS Los Reyes, ISSSTE Morelos, Instituto Nacional de Rehabilitación y Ampliación Emiliano Zapata.

#PuenteDeLaConcordia l En este momento se restablece en su totalidad la vialidad de Calzada Ignacio #Zaragoza, tanto al Oriente como al Poniente, a la altura del Puente de la Concordia. pic.twitter.com/eTftGkcmsp — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 11, 2025

Empresa bajo la lupa

La pipa siniestrada pertenece a Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa vinculada a Grupo Tomza y con permisos de transporte avalados por la Comisión Nacional de Energía.

Sin embargo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que la compañía no cuenta con el registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni ambiental, requisito para sus permisos de transporte.

Por su parte, las autoridades federales y locales mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades, mientras que la ASEA evaluará el impacto ambiental del siniestro.

Comentarios