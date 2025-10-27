Cerrar X
sheinbaum_espana_aa7ee25e7e
Nacional

Reafirma Gobierno lazos con España pero pide disculpa pendiente

Claudia Sheinbaum aseguró que la relación con España sigue activa, aunque recordó que México aún espera una respuesta a la carta de disculpa enviada por AMLO

  • 27
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la relación entre México y España continúa activa y con buena comunicación en distintos ámbitos, aunque reiteró que su Gobierno sigue esperando una respuesta formal a la carta que en 2019 envió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, solicitando una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.

“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación, fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, hay relaciones económicas, políticas, turísticas”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum recordó que la carta de López Obrador fue “muy diplomática” y buscaba promover una reflexión histórica sobre los agravios hacia los pueblos originarios, sin embargo lamentó que la respuesta española se diera “de una manera poco diplomática”, acompañada de una “campaña” contra el entonces presidente mexicano.

Pese a ello, destacó que la cooperación cultural sigue vigente. Ejemplo de ello, dijo, es una reciente exposición de arte indígena femenino organizada por la embajada mexicana en España, con apoyo de instituciones del Gobierno español.

“Seguimos promoviendo la grandeza cultural de México para que las y los españoles conozcan nuestras civilizaciones originarias”, afirmó.

Por otra parte, evitó pronunciarse sobre el deseo de la princesa Leonor de visitar México, expresado durante los Premios Princesa de Asturias 2025, donde fueron galardonados Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología e Historia.

“Pues vamos a ver”, respondió brevemente sobre una posible visita de la heredera al trono español.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_28_T145329_009_cfc6989ae5
EUA y México dialogan por ataque a 'narcolancha'
israel_gaza_ataque_8a5ce5327c
Israel vuelve a atacar Gaza, ¿y el acuerdo de paz de Trump?
huracan_melissa_sre_6331716955
SRE alerta a mexicanos en el Caribe por el huracán Melissa
publicidad

Últimas Noticias

FO_78_U6_Y_dafd65cc5f
Llega el frío: momento de proteger tuberías y medidores del agua
Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_56_13_PM_1d3931e4ed
Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones
EH_UNA_FOTO_9_98e2af5c1f
Calaveritas de azúcar como ícono del Día de Muertos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×