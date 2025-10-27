Reafirma Gobierno lazos con España pero pide disculpa pendiente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la relación entre México y España continúa activa y con buena comunicación en distintos ámbitos, aunque reiteró que su Gobierno sigue esperando una respuesta formal a la carta que en 2019 envió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, solicitando una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.

“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación, fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, hay relaciones económicas, políticas, turísticas”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum recordó que la carta de López Obrador fue “muy diplomática” y buscaba promover una reflexión histórica sobre los agravios hacia los pueblos originarios, sin embargo lamentó que la respuesta española se diera “de una manera poco diplomática”, acompañada de una “campaña” contra el entonces presidente mexicano.

Pese a ello, destacó que la cooperación cultural sigue vigente. Ejemplo de ello, dijo, es una reciente exposición de arte indígena femenino organizada por la embajada mexicana en España, con apoyo de instituciones del Gobierno español.

“Seguimos promoviendo la grandeza cultural de México para que las y los españoles conozcan nuestras civilizaciones originarias”, afirmó.

Por otra parte, evitó pronunciarse sobre el deseo de la princesa Leonor de visitar México, expresado durante los Premios Princesa de Asturias 2025, donde fueron galardonados Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología e Historia.

“Pues vamos a ver”, respondió brevemente sobre una posible visita de la heredera al trono español.

