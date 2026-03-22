Sheinbaum reafirma: México no es colonia ni protectorado de nadie

Desde Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó este domingo que México “no es colonia ni protectorado de nadie”, sino una nación “libre e independiente” donde se respetan los derechos y libertades de sus ciudadanos.

Durante el evento Reconocimiento a Mujeres Traductoras de Lenguas Indígenas, Sheinbaum resaltó que la soberanía nacional y la libertad de los mexicanos son pilares fundamentales del país.

“Aquí decidimos las y los mexicanos. Aquí se respetan las libertades. Nadie debe ser sometido por nadie”, declaró.

La mandataria hizo hincapié en la importancia de que la ciudadanía participe activamente en la dirección del país, recordando que la democracia mexicana tiene características únicas, como la elección directa de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Digo yo que somos el país más democrático del mundo. Se enojan los conservadores, pero en ningún país del mundo se elige a la Corte. Sólo aquí en México se hace”, señaló.

Sheinbaum Pardo vinculó la independencia y la soberanía del país con los principios de la Cuarta Transformación, el proyecto político que impulsa desde su Gobierno.

Subrayó que, al igual que en las tres transformaciones históricas de México, la actual lucha busca garantizar la soberanía, la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos.

“En México manda el pueblo, no manda nadie más. Eso dice el artículo 39 constitucional y así es y así debe seguir siendo. Luchamos por soberanía, por independencia”, afirmó, recordando que la democracia y los valores republicanos no son concesiones, sino conquistas históricas de la sociedad mexicana.

Mujeres, diversidad y participación ciudadana

En su discurso, la presidenta dedicó palabras especiales a las mujeres y a la diversidad cultural del país.

Anunció que, de mantenerse en el cargo tras el proceso de revocación de mandato previsto para 2027, el año 2030 estará dedicado “a todas las heroínas anónimas de nuestro país, a todas las mujeres mexicanas”.

El evento en Oaxaca resaltó la labor de las mujeres traductoras de lenguas indígenas, subrayando la importancia de preservar la diversidad lingüística y cultural como parte de la soberanía nacional.

Sheinbaum también recordó que la reforma electoral, que será dictaminada este lunes en las Comisiones del Senado, definirá la fecha del proceso de revocación de mandato, mecanismo que permitirá a la ciudadanía decidir si la presidenta continúa en el cargo o no.

Con su mensaje, Sheinbaum busca reforzar la idea de que México es un país autónomo, con un sistema político que prioriza la participación ciudadana, la democracia y la defensa de sus instituciones, en contraste con la percepción de que el país podría estar subordinado a intereses externos.

“Si el pueblo de México quiere que nos quedemos, el 2030 lo podemos dedicar a todas las heroínas anónimas de nuestro país. Eso es democracia, eso es soberanía, eso es independencia”, concluyó la presidenta.

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