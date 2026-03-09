Reafirma Gobierno rechazo a presencia militar de EUA en México

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno ha rechazado las propuestas del presidente estadounidense Donald Trump para permitir el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que México mantiene coordinación con Washington en materia de seguridad e inteligencia, pero dejó claro que las operaciones dentro del país corresponden únicamente a las autoridades nacionales.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no”, expresó.

Sheinbaum subrayó que el combate al crimen organizado en territorio mexicano está a cargo de las instituciones del país, entre ellas las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad.

En ese sentido, explicó que participan la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como policías estatales y fiscalías locales.

“Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México las realizan nuestras instituciones”, puntualizó.

Trump insiste en medidas más agresivas contra cárteles

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que Trump recordara públicamente conversaciones telefónicas con la mandataria mexicana en las que, según dijo, ha planteado la posibilidad de bombardear posiciones de los cárteles o enviar tropas estadounidenses.

El mandatario estadounidense hizo estos comentarios durante la inauguración de la reunión “Escudo de las Américas”, un encuentro en el que cerca de 20 países de América Latina y el Caribe acordaron cooperar con Washington para enfrentar a organizaciones criminales que calificaron como “narcoterroristas”.

Cabe señalar que México no fue invitado a participar en ese evento.

Durante su intervención, Trump calificó a Sheinbaum como “una muy buena persona” y elogió su “voz hermosa”, aunque reiteró su postura de que los cárteles mexicanos son responsables de gran parte de la violencia en el continente.

México pide frenar tráfico de armas desde Estados Unidos

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal también planteó que Estados Unidos puede contribuir de manera decisiva a reducir la violencia en México si combate el tráfico ilegal de armas que cruzan la frontera hacia el país.

“Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales hacia México”, afirmó.

Sheinbaum señaló que alrededor del 75% del armamento utilizado por grupos criminales en México proviene de territorio estadounidense.

Además del control de armas, la mandataria subrayó la importancia de reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, al considerar que la demanda es uno de los factores que alimentan el narcotráfico.

“No queremos que las drogas lleguen ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a ningún joven de México”, finalizó.

