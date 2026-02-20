Podcast
pasta_de_conchos_sheinbaum_c9678bbaa2
Reafirma Sheinbaum que rescate en Pasta de Conchos seguirá

Aseguró que el Gobierno federal mantendrá los trabajos de búsqueda en Pasta de Conchos hasta recuperar al último trabajador atrapado tras la tragedia de 2006

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal mantendrá los trabajos de búsqueda en Pasta de Conchos hasta recuperar al último trabajador atrapado tras la tragedia de 2006.

Durante su conferencia matutina de este viernes realizada en Guanajuato, la mandataria informó que viajaría a León y posteriormente al sitio minero para reunirse con familiares.

“No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero”, afirmó. “Vamos a seguir trabajando con las familias”.

Continuidad de un compromiso presidencial

Sheinbaum señaló que las labores forman parte de una política iniciada por Andrés Manuel López Obrador, quien prometió rescatar a las víctimas desde su campaña de 2006.

Recordó que el gobierno decidió avanzar en dos frentes: la reparación integral del daño y la recuperación de los cuerpos.

“Hemos demostrado que era factible, habla de una política humanista y vamos a seguir trabajando”, sostuvo.

También mencionó que continúan las investigaciones con la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República para que, además del rescate, se determine responsabilidad penal.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que el proceso no concluirá hasta completar la recuperación.

“No solamente es encontrar a los mineros, sino hacer justicia”, dijo.

La tragedia que marcó a la región carbonífera

La madrugada del 19 de febrero de 2006 una explosión de gas metano colapsó la mina 8 en San Juan de Sabinas, Coahuila.

De los 65 trabajadores, once lograron salir y decenas quedaron atrapados bajo tierra.

La mina pertenecía a Grupo México, consorcio del empresario Germán Larrea Mota-Velasco. Investigaciones posteriores documentaron fallas de seguridad y omisiones en inspecciones previas.

El rescate se suspendió en 2007 por riesgos para brigadistas, lo que detonó años de reclamos de las familias.

Los trabajos se retomaron en 2021 con un nuevo proyecto federal.

Hasta ahora se han recuperado restos de 25 mineros, de los cuales 23 han sido identificados, mientras decenas continúan bajo tierra.


