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Tamaulipas

Preside Gattás Consejo de Protección Civil por intensas lluvias

La reunión se realizó en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, reafirmando el compromiso de proteger el patrimonio de la población

  • 16
  • Junio
    2026

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, presidió la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, reunión que contó con la presencia de representantes de Protección Civil del Estado, CONAGUA, fuerzas militares, sector salud, Sistema DIF, centro regional educativo, CFE, SICT y cámaras empresariales.

Gattás Báez dijo que el objetivo de estas acciones es actualizar la coordinación de estrategias de prevención y protocolos de actuación ante fenómenos meteorológicos y emergencias. 

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La reunión se realizó en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, reafirmando el compromiso de proteger, de la mano del gobierno estatal y federal, la seguridad y patrimonio de la población que esté en riesgo durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales que inició el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre.

“La premisa de mi gobierno, ha sido la prevención y trabajo en equipo. Hoy refirma que en Victoria no improvisamos, que estamos preparados y actuamos a tiempo” dijo Gattás Báez. 

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Durante la sesión, Jaime Cano Pérez, director del organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA; el gerente de COMAPA Victoria, Fernando García Fuentes, y el coordinador de Protección Civil Municipal, Livio Flores Rodríguez, presentaron los informes climatológicos, plan de abasto de agua y estrategias de prevención a la población durante la temporada de lluvias.


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