Rechaza AMLO comentarios de Blinken sobre Cárteles

El presidente de México rechazó airadamente los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de que el gobierno mexicano ha perdido el control de partes del país.



Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los cárteles de México han infiltrado a personas en la agencia regulatoria de medicamentos de México para aprobar la importación de precursores químicos de fentanilo de China.

Hace unos días, Blinken respondió 'creo que es justo decir que sí' cuando le preguntaron en una audiencia del Senado si los cárteles mexicanos controlan partes de México.

El presidente mexicano respondió a esos comentarios en la conferencia de prensa matutina diciendo que 'eso es falso, no es cierto… No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad'.