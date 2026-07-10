Rechaza Sheinbaum cobro de impuestos a herencias

Aunque la jefa del Ejecutivo, apuntó que en muchos países del mundo se gravan las herencias, aclaró que ella no respalda la idea y descartó que pueda aplicarlo

Ante la polémica por la propuesta de la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, de cobrar impuestos a quienes hereden cuentas individuales de Afore, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró su rechazo a esta propuesta.

"No estoy de acuerdo yo con eso. En mi caso, yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión", dijo la mandataria.

Pese a esto, la jefa del Ejecutivo Federal apuntó que en gran parte de los países del mundo se realiza este cobro de impuestos, aun si se trata de herencia de un familiar directo.

"En nuestro caso, no creemos que deban gravarse las herencias. Que se gravan en prácticamente todos los países del mundo, eh, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos", comentó.

¿En qué países se cobran impuestos?

Sin impuestos (o exentos para familiares directos): México, Canadá, Australia, Suecia y Noruega.

Tasas moderadas: Países Bajos (hasta 40%) y Colombia (15%).

Tasas muy altas: Japón (hasta 55%), Corea del Sur (hasta 50%) y Francia (hasta 45%).

¿Qué propuso Lenia Batres sobre las herencias?

La ministra Lenia Batres entró al ojo del huracán luego de que dejó entrever que se debería aplicar un cobro de impuesto a los recursos que se reciban de una Afore heredada, pues, en su perspectiva, recibir recursos que uno no trabajó genera desigualdad en la sociedad.