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Rechaza presidenta acusaciones contra consulados mexicanos en EUA

Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de que los consulados mexicanos en Estados Unidos realicen actividades políticas contra el gobierno estadounidense

  • 08
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este viernes las acusaciones que señalan a los consulados mexicanos en Estados Unidos de participar en actividades políticas dentro de territorio estadounidense y aseguró que dichas versiones son “completamente falsas”.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal defendió la labor de la red consular mexicana y sostuvo que su función principal es brindar apoyo y protección a los connacionales que viven en el extranjero.

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos es completamente falso”, declaró desde Palacio Nacional.

Lee la nota completa: EUA revisa los 53 consulados de México y evalúa posibles cierres

“Los consulados protegen a los ciudadanos”

Sheinbaum explicó que el trabajo de las representaciones diplomáticas mexicanas es similar al que realizan los consulados y embajadas de otros países, incluidos los de Estados Unidos en México.

Detalló que entre sus principales funciones se encuentran la expedición de documentos oficiales, orientación migratoria y asistencia en diversos trámites legales y administrativos.

“El papel de un consulado es proteger a sus ciudadanos y ayudarles en trámites y servicios”, expresó.

Señaló que miles de mexicanos recurren diariamente a los consulados para gestionar actas de nacimiento, doble nacionalidad, pasaportes y otros documentos relacionados tanto con su estancia en Estados Unidos como con trámites en México.

Apoyo legal ante redadas y detenciones

La mandataria también enfatizó que las autoridades consulares tienen la obligación de actuar cuando algún mexicano enfrenta problemas legales o migratorios en Estados Unidos.

Indicó que, en casos de redadas, detenciones o procesos judiciales, los consulados deben ofrecer protección y acompañamiento jurídico a los connacionales.

“Cuando hay algún asunto de una redada o alguna situación que vive algún mexicano, tienen la obligación de darles protección, de darles un abogado y apoyarlos”, afirmó.

Sheinbaum insiste en que se actúa conforme a la ley

La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la red consular mexicana opera bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores y dentro de los marcos legales internacionales.

Subrayó que las representaciones diplomáticas no participan en campañas ni en actividades políticas contra autoridades estadounidenses, como han señalado algunos actores políticos en ese país.

Además, insistió en que la prioridad del gobierno mexicano seguirá siendo la defensa y protección de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.


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