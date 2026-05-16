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Sheinbaum rechaza presión tras entrega de exfuncionarios en EUA

La presidenta lanzó también un mensaje contra la corrupción y sostuvo que ninguna persona deshonesta puede refugiarse en el movimiento oficialista

  • 16
  • Mayo
    2026

Este sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que “ningún gobierno extranjero” definirá el camino de su país, en medio de un nuevo punto de fricción con Estados Unidos tras la extradición de dos exfuncionarios mexicanos señalados por proteger al Cártel de Sinaloa.

En ese sentido, sin mencionar a su país vecino directamente, Sheinbaum afirmó que “ningún gobierno extranjero le va a quitar la transformación al pueblo de México”.

La presidenta lanzó también un mensaje contra la corrupción y sostuvo que ninguna persona deshonesta puede refugiarse en el movimiento oficialista.

"No hay nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, que pueda ocultarse debajo del halo de la transformación del pueblo de México", sostuvo.

Sheinbaum hizo estas declaraciones después de que los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaran voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, en medio de acusaciones de proteger operaciones de Los Chapitos.

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Los dos hacen parte de un grupo de 10 funcionarios, entre ellos el gobernador oficialista con licencia Rubén Rocha Moya, a quienes Estados Unidos señala como responsables de supuestos delitos de narcotráfico y posesión de armas a cambio de supuestos sobornos millonarios.

Según versiones difundidas el viernes, Mérida y Díaz estarían negociando con los fiscales norteamericanos para convertirse en testigos colaboradores de un caso que amenaza con convertirse en una nueva fuente de presión de Washington sobre México.

Las entregas se produjeron horas después de una conversación entre la mandataria mexicana y su par estadounidense, Donald Trump, sobre seguridad y narcotráfico, en medio de las crecientes presiones de Washington contra el crimen organizado.

El Ejecutivo mexicano no ha dicho nada oficialmente hasta ahora acerca de la entrega a EUA de los dos exfuncionarios.

Sheinbaum ha sostenido que no hay evidencia pública contra los funcionarios acusados de conspirar con el Cártel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como organización terrorista extranjera el año pasado, desde que se conocieron los cargos a finales de abril.


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